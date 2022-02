EXCLUSIV! Bogdan Mocanu le dă replica celor care au făcut un clip pe tiktok în care l-au declarat mort! "A fost amuzant"

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului fenomen Puterea dragostei, pe care l-a și câștigat.

Bogdan Mocanu, mesaj pentru cei care au spus că ar fi murit

Fiind persoană publică, Bogdan Mocanu a fost implicat în tot felul de controverse, ultima fiind o informație falsă, în care s-a spus că ar fi murit într-un accident de mașină.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură TikTok]

Viața de vedetă e presărată cu de toate și cu bune, dar mai ales cu rele. Bogdan Mocanu este una dintre celebritățile care pot afirma acest lucru, deoarece, recent, pe titok a apărut un videoclip cu poza lui și un mjesaj tulburător: "Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Bogdan Mocanu. A murit în accident cu mașina".

Imediat cum a văzut clipul, acesta a avut o reacție pe Instagram, însă, contactat de echipa WOWBiz.ro, a avut și o replică pentru cei care au spus pe TikTok că ar fi murit într-un accident rutier cumplit. Bogdan recunoaște care a fost prima reacție când a văzut știrea falsă despre el și motivul pentru care a apărut această informație incorectă pe internet.

"A fost un clickbait mai demult, când am făcut eu accidentul de mașină și acea persoană a preluat și a făcut din asta fake news. Și Vlăduța Lupău, Dani Mocanu și Mirela Vaida au pățit-o. Asta este pentru atenție, like-uri. Oricum nu m-am speriat, m-am amuzat, a fost amuzant. 90% din cei care au văzut clipul, știau care e treaba, pentru like-uri.", a declarat Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Bogdan Mocanu, implicat într-un accident rutier, în trecut

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Într-adevăr, în urmă cu mai mult timp, artistul a fost protagonustul unui accident, care, din fericire, nu s-a soldat și cu victime. Atât el, cât și pasagerul au scăpat ca prin urechile acului, iar de bucurie a sărbătorit în club, cu alcool.

„A fost traumatizant, dar nu am realizat atunci pe loc. Celalalt pasager era atarnat peste mine si am crezut ca l-am omorat. Nu puteam sa imi misc picioarele si am zis ca am paralizat. Primele cuvinte ale pasagerului au fost si la el ca nu isi poate misca picioarele. Am iesit pe geam. Eram intr-un sant urias. S-au oprit masini sa ne ajute. Pasagerului ii curgeau cioburi cu sange din cap. l-am dus la urgente pentru ca si-a fracturat gatul, iar eu am mers in club sa beau de fericire ca traiesc", a povestit Bogdan Mocanu la un post de televiziune, în urmă cu ceva timp.

