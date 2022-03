EXCLUSIV! Casa lui Ion Șmecheru este acum căminul refugiaților ucrainieni! Gestul lui Iancu este impresionant! “Am putea găzdui niște oameni acolo”

In articol:

Iancu Sterp este unul dintre cei mai îndrăgiți influenceri din țară. Acesta a căpătat notorietate datorită faptului că este fratele lui Culiță Sterp, dar și în urma participării în cadrul unui show matrimonial celebru.

Iancu Sterp se va bate cu Ovidiu Neveu, pe 10 mai

Familia Sterp a fost dintotdeauna cu sufletul mare ș dornică să îi ajute pe cei aflați în nevoie. Unul dintre ei este Beni, iar altul, care din păcate s-a stins din viață anul trecut, Ion Șmecheru.

Iancu Sterp și antrenorul lui [Sursa foto: Captură YouTube]

Pe data de 10 mai Iancu Sterp și Ovidiu Neveu vor fi față în față, în cușcă, luptându-se. Cei doi s-au antrenat din greu și abia așteaptă să afle cine este cel mai puternic dintre cei doi. Iancu a fost prezent, alături de antrenorul lui, în emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, unde a povestit cum a ajuns să se bată cu Ovidiu Neveu și cine pe cine a provocat.

"Într-o seară am intrat pe line-ul de pe TikTok și am dat de el. Acolo m-a provocat față în față și nu aveam cum să refuz, mă râcâia prea tare. Am zis să-i dau ce merită băiatului dacă tot vrea să se bată cu mine neapărat.", a declarat Iancu, în platoul WOWbiz.

Casa lui Ion Șmecheru, cămin pentru refugiați

Anul trecut, Ion Șmecheru, omul ajutat de familia Sterp, s-a stins din viață. Pentru el, Iancu s-a mobilizat și i-a ridicat o casă, unde, din păcate, nu a apucat să locuiască prea mult timp.

Acum casa este goală, dar tânărului i-a venit o idee genială și anume să o folosească în sprijinul celor care fug de război și nu au unde să se adăpostească.

"Cum e situația asta cu războiul și mulți ucrainieni vin la noi în țară, iar casa stă goală, ar fi bine primiți niște oameni care nu au unde să stea, care vin de acolo din Ucraina sau poate și din România. Ar fi bine primiți în casa aceea, dacă ar lua legătura cu mine. Încă nu a venit nimeni să locuiască aolo. Casa stă goală și e păcat de ea. Am fost să o văd și e intactă, arată perfect, e locuibilă. Am putea găzdui niște oameni acolo. E o casă frumoasă, destul de spațioasă, ca un apartament.", a mărturisit Iancu, în emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu".