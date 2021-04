EXCLUSIV| Cătălin Moroșanu, declarații sincere despre Elena Marin! Ce și-au spus când nu i-a auzit nimeni: "I-am zis niște chestii foarte profunde"

In articol:

Cătălin Moroșanu a făcut declarații sincere despre Elena Marin. Ce spune fostul concurenta din echipa Faimoșilor?!

Cătălin Moroșanu, declarații despre Elena Marin

Cătălin Moroșanu a părăsit Survivor România, după ce medici au decis că ar fi mai bine să se oprească din cauza unor probleme medicale.

Astăzi, Faimosul a intrat în direct la Ștafeta Mixtă și a dat primele declarații despre experiența din Republica Dominicană.

Printre altele, Moartea din Carpați a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Elena Marin. Acesta susține că își dorește să o vadă pe Faimoasă în finală și că i-a fost alături pe tot parcursul competiției.

„Elena Marin este o fire foarte sensibilă și mereu are nevoie de confirmări, are nevoie să o susții. Eu am fost lângă ea, am fost acolo din prima zi. În momentul în care ne-am așezat să dormim noaptea, eu și Elena ne-am așezat unul lângă celălalt. Au fost momente când Zanni o jignea pe Elena și la un moment dat am intervenit și eu și mi-am luat hate. Elena când a fost propusă pentru a fi eliminată am luat-o deoparte, i-am zis niște chestii foarte profunde și am făcut-o mult mai puternică. Am luat-o deoparte și i-am că Dumnezeu are un plan pentru ea. Faptul că m-a cunoscut pe mine, faptul că a cunoscut experienta Survivor, Dumnezeu are un plan. Ce s-a întâmplat la Consiliu? A ajuns favorita publicului. Din orice situatie trebuie să vezi și partea bună, ca să poți depăși anumite supărări și anumite momente grele.", a mărturisit Cătălin Moroșanu, în exclusivitate,în cadrul emisiunii Ștefata mixtă.

În continuare, fostul concurent a mai adăugat faptul că i-a dat Elenei un talisman norocos pentru momentele în care o să aibă cu adevărat nevoie.

Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Captură KANAL D]

"I-am dat Elenei talismanul meu norocos, am avut niște mărgele de la Mănăstirea Bârsana și i-am spus că i le dau ca să îi poarte noroc și să se gândească la mine în momentul în care îi este greu. I-am spus că trebuie să fie puternciă și să demonstreze că poate să treacă peste orice.

Eu am încredere în Elena Marin că o să ajungă în finală și chiar simt să o să ajungă în finală și sper să fie puternică, pentru că este un test al vieții ei și sper să reușească să fie puternică. Așa cum am fost eu un sprijin pentru Elena Marin a fost Andreea Antonescu pentru mine. Dacă nu era fata aia care m-a îmbărbătat… A fost ca mama lui Ștefan cel Mare. M-a luat, m-a îmbărbătat și mi-am revenit”, a mai declarat Cătălin Moroșanu.