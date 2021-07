EXCLUSIV Ce i-a spus Elena Marin lui Albert Oprea, atunci când nu i-a văzut nimeni? "Îi spuneam să..."

In articol:

Elena Marin a fost extrem de apreciată la Survivor România. Faimoasa a reușit să lupte timp de șapte luni în competiție, însă, din păcate, a fost eliminată chiar înainte de marea finală.

A trecut prin momente dificile, iar despre asta a vorbit chiar ea. În exclusivitate pentru WOWbiz, a făcut dezvăluiri despre ceea ce a însemnat Survivor România.

Elena Marin rezona cu Albert Oprea

Faimoasa Elena Marin a fost invitată, astăzi, la Ștafeta Mixtă, prezentată de Cornelia Ionescu și Alex Nedelcu, unde a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Albert Oprea, de-a lungul competiției.

Se pare că fosta concurentă a rezonat destul de tare cu situația Războnicului. Ba chiar, la un moment dat, după un Consiliu, cei doi au schimbat câteva vorbe. I-a spus că trebuie să fie puternic și să renunțe. De asemenea, și Albert a încurajat-o pe Faimoasă.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Elena ne-a mai dezvăluit faptul că l-a apreciat foarte tare și pe tatăl lui Albert, pe care îl consideră un om bun și sincer. A observat chiar și ce relație apropiată cu fiul lui și l-a sfătuit să o mențină în continuare așa.

"Eu când il vedeam pe Albert pus la zid, am rezonat unul cu celălalt, ne-am regăsit. Noi în mod normal nu aveam voie să vorbim, dar cand ieseam de la Consiliu am putut să schimbăm câteva cuvinte si ii spuneam să fie puternic, să nu renunte si el imi spunea acelasi lucru. La unificare mi s-a părut un băiat foarte educat, care incerca să nu se bage in conflicte. Când am iesit, m-a asteptat la hotel si m-a luat in brate si am simtit acea caldură. Cred că după Survivor, din păcate nu am păstrat legătura pentru că fiecare dintre noi si-a luat timp pentru familie, dar mi-ar plăcea să ne revedem și să avem o relație de prietenie.

Citeste si: Mai multe mesaje atribuite iubitului Elenei Marin au declanșat cel mai mare scandal de după finala Survivor! Internetul a luat foc: ce scrie despre Zanni, Cosmin sau Ana?

Mi-a plăcut foarte tare de tatăl lui Albert, l-am cunoscut la aeroport. Albert tot povestea despre relatia lor si cred că mi-ar fi plăcut să îl cunosc si asa a fost să fie. La aeroport am reusit să il cunosc si am fost foarte impresionată. L-am simtit un om bun, sincer, si i-am dat si eu câteva sfaturi, să păstreze aceeasi relatie cu Albert. Nici familia nu stie prin ce am trecut acolo, eu empatizez cu el si stiu ce suferință a fost acolo", a declarat Elena Marin.

Cum e viața Elenei Marin după Survivor România?

După ce a venit din Republica Domincană, Elena Marin a decis că este momentul să revină la greutatea pe care o avea înainte de a pleca. Însă, pentru moment, aceasta nu poate face sport, până când nu va primi acordul din partea medicului.

Elenei Marin Survivor România

Citeste si: Elena Marin a comentat așa-zisul incident amoros dintre Roxana Ghiță și Musty de la Survivor România: „Noi nu eram în tabăra Războinicilor...”

"Când m-am privit in oglida, a fost tragic. Până nu ajung la forma la care imi doresc eu, evit să mă privesc în oglindă. Am grijă ce mânânc, iar ceea mă bucură este că nu am pofte. Acolo eram privati de tot ce voiam, dar acum că pot avea tot ce îmi doresc, nu am pofte. Poate si pentru că îmi doresc să revin la forma initială, iar ambitia mea este mai mare.

Momentan nu fac sport, astept să văd ce spun medicii. Încă mă doare glezna, este umflată și îmi este greu să port tocuri. Nu as vrea să fac sport din disperarea mea de a reveni la forma initială și să stric altceva. Meseria mea este dansul și trebuie să stiu că sunt aptă", ne-a mai spus Faimoasa.