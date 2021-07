EXCLUSIV Marius Crăciun, despre gesturile Mellinei la Survivor România: „Nu m-a atras niciodată”

Mellina și Marius Crăciun 21:13, iul 22, 2021 Autor: Clara Ionescu

Marius Crăciun a fost unul dintre cei mai buni concurenți de la Survivor România 2021. Războinicul a ajuns până în Marea Finală, unde a ieșit pe locul al treilea. Mai mult efete din competiție l-au admirat pe Războinic pentru aptitudinile sale pe traseu, caracterul său, cât și pentru fizic. Una dintre concurentele care au încercat să îl cucerească este chiar Mellina.

Această dezvăluire a fost făcută prima dată de către Romina, după ce a fost eliminată din competiție.

În platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, ea a mărturisit că a observat modul în care Mellina se comporta în preajma lui Marius Crăciun. Ea începuse să se antreneze în cele mai nepotrivite momente, chiar în fața Războinicului.

„Observam că Mellinei îi plăcea foarte mult de Marius si incerca sa se bage in toate discutiile. Cand a venit Mariu a sarit in bratele lui. La jocuri si in camp facea tot felul de chestii. Noi eram acolo in cabana si mai discutam, nu barfeam, si venea Mellina. Ea in ultima perioada s-a pus sa faca genuflexiuni si fandari si era doar intr-un costum de baie minuscul si venea in fața lui, își desfăcea picioarele să facă genoflexiuni și se apleca asa intr-un stil mai lasciv”, a declarat Romina, pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Marius Crăciun despre Mellina

Inivtat în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, Marius Crăciun a comentat afirmațiile făcute de Romina. El a mărturisit că a observat o diferență în comportamentul Mellinei, însă nu s-a simțit atras de ea.

„Intr-un fel sau altul este adevărat. La început nu mi-am dat seama, nu m-a atras niciodata si nici nu mi-a stranit interesul si m-am gandit ca este ceva normal si poate asa obisnuieste ea să facă. Ce e drept, făcea genoflexiuni în fața mea și poate cu fundul la mine și mă întreba dacă le face corect, dacă le face bine, care muschi lucrează si tot timpul era vorbăreață și comunica mai mult cu mine decât cu ceilalti. Mă întreba multe chestii despre mine, despre viata mea, dar nimic cu vreo tentă sau ceva. M-am gandit ca asa este ea vorbareata, deschisa si nu m-am gandit ca face ceva sa imi atraga atentia. La un moment dat mi-a spus Romina: „Vezi că Mellina face gesturile astea doar ca sa iti atraga atentia, sa fie in fata ta” si eu i-am spus că nu am băgat de seamă.

Probabil Romina a fost mai atentă la detalii si a vazut ca este ceva acolo. Din exterior este mult mai usor cand te uiti la doua persoane. Pe mine daca nu m-a interesat, nu am băgat de seama. După ce mi-a spus Romina, incepeam sa ii dau dreptate pentru că vedeam gesturile Mellinei. Dar nu pot să spun că era ceva iesit din comun. La un moment dat le facea gresit si i-am spus cum să le facă mai bine, eu credeam ca ma intreaba pentru ca stiam mai multe chestii despre sport. Eu incercam sa ma implic”, a declarat Marius Crăciun, la „Ștafeta mixtă”.

Marius Crăciun a mai adăugat că între el și Mellina, cât și orice altă fată de la Survivor România, nu a existat nimic mai mult. „Intre mine si Mellina nu există nimic. Nu exista nimic intre mine si nicio concurenta de la Survivor si nici nu cred că va exista. Am mai vorbit la Teo Show despre fetele care arata bine, și m-am legat de fetele care arătau bine, dar asta nu inseamna o relatie”, a subliniat sportivul, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.