EXCLUSIV! Ce surpriză pregătesc copiii Elenei Gheorghe pentru mama lor, de 8 martie? Artista este extrem de mândră și ne-a dezvăluit totul: "Mă bucur că sunt preocupați"

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta este foarte iubită și apreciată, în primul rând pentru talentul și carisma ei, dar și pentru că este mereu deschisă cu tot ce se întâmplă în viața lor.

Cum a afectat-o pandemia pe Elena Gheorghe în carieră

Piesele ei au milioane de vizualizări, iar fanii îi comentează mereu cu laude, arătându-i susținere în tot ce face. Este foarte activă pe rețelele sociale, ținându-și urmăritorii la curent cu peripețiile prin care mai trece alături de familia ei.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Pandemia a afectat grav fiecare industrie, mai ales pe cea artistică. Printre aceștia se numără și Elena Gheorghe, care recunoaște că timp de doi ani, nimic nu a mai fost ca înainte. Cântăreața a acordat un interviu fabulos pentru WOWbiz.ro și vorbește despre perioada în care nu a mai cântat și cum nu s-a mai putut bucura de succesul de odinioară.

Citeste si: Ce facem în cazul unui atac nuclear. Primele minute sunt vitale- bzi.ro

"Acum ne concentrăm foarte tare pe carieră, pentru că am avut la dispoziție doi ani de zile și am stat și chiar am fost super focusați pe partea asta de familie. Desigur că este o prioritate pentru noi și va rămâne așa, dar trebuie să mai facem loc și pentru carieră, căci a cam avut de suferit în ăștia doi ani de zile.", a declarat Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Elena Gheorghe și soțul ei, plan ca doi îndrăgostiți! Pleacă în vacanță fără copii: "Ne mai trebuie și nouă o gură de aer proaspăt"

Ce au pregătit copiii Elenei Gheorghe pentru mama lor, cu ocazia zilei de 8 martie

Elena Ghoerghe și copiii ei [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe are doi copii minunați: Nicolas și Amelie. 8 martie se apropie cu pașiu repezi, iar cei mici își pregătesc deja urările pentru ființele care le-au dat viață. Copiii Elenei Gheorghe au fost ceva mai creativi și s-au gândit să îmbine talentul cu pasiunea și să îi pregătească mamei lor o surpriză de zile mari.

Artista ne-a povestit totul, mândră de ceea ce are acasă.

"Urmează 1 martie și 8 martie și deja Nicolas pregătește cântecele la pian pentru mama. Amelie când aude că Nicolas face câte ceva, ea e la balet și face câte un dans special pentru mine. Eu mă bucur că sunt preocupați și au activități, ăsta a și fost interesul meu, să le dau cât mai multe activități care să îi capteze, tocmai ca să aibă cât mai puțin timp pentru zona asta digitală. Și eu când eram mică, de exemplu, nu mai aveam, timp să mă joc. Aveam foarte multe activități, îmi plăcea foarte mult să cânt și joaca era pe ultimul loc. Și aș vrea cumva să le stârnesc interesul, să le placă ceva. Bineînțeles că joaca pentru ei este o prioritate, mă gândesc că dacă se concerntrează pe altceva, vor spune ei singuri că mai vor.", a mărturisit Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.