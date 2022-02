EXCLUSIV! Ce trebuie să știi înainte să te „arunci cu capul înainte” în piața criptomonedelor? Expert de renume mondial: „Câștigul rapid este un miraj”

In articol:

Mihnea Blidaru se ocupă de doi ani, încontinuu, de investițiile în criptomonede și se consideră un om care a trecut prin multe experiențe pe piața crypto.

Mihnea Blidaru, specialist în criptomonede: „Am investit orbește la început”

A pornit la drum cu 10.000 de lei și, după ce a învățat din greșelile sale, și-a făcut un plan isteț care să-i permită să câștige puțin, dar constant. Acum, Mihnea le împărtășește și altora din experiența lui pe YouTube și pe rețelele sociale.

Orice început în afaceri este greu, cu atât mai mult într-un domeniu atât de schimbător, cum este cel al criptomonedelor. În domeniul monedelor virtuale care pot fi cumpărate printr-un simplu click sau atingerea unui ecran, banii aruncați fără sens, în speranța unui câștig rapid, devin un pericol pentru buzunarul fiecărui amator.

„Eu m-am apucat de crypto în decembrie 2017, cu o monedă care se numea TRON. Un prieten a venit și mi-a spus de crypto, și m-am gândit să investesc orbește, cum face toată lumea la început. Am început cu 10.000 de lei, care s-au transformat într-o investiție totală de 30.000 de lei. Am scos acei 30.000 de lei în momentul în care am ajuns pe 0 și, ulterior, am investit câte 100 de dolari pe lună. Cu schema aceasta, am ajuns la 65.000 de dolari anul trecut”, a povestit Mihnea Blidaru despre începutul său în investițiile criptomonedelor.

Cu înțelepciunea acumulată în doi ani de „trading” pe piața crypto, Mihnea s-a ridicat și pe rețelele sociale, în special TikTok, unde sfaturile sale scurte, dar foarte utile, îi

țin departe pe urmăritorii lui de criptomonedele-capcană.

„Cu siguranță există mirajul câștigului rapid și este exact asta, un miraj. Câștigul rapid nu există. Există doar răbdare, perseverență și, din nou, răbdare. Răbdarea este cheia în investiții. Poți alege să fii trader sau investitor. Eu le fac pe ambele, dar cel mai mare venit mi l-a adus investiția. Singurul sfat pe care-l pot da este investiția continuă, pe termen lung. Nu recomand o anumită monedă. Fiecare investește în moneda despre care crede că are viitor, investește bani pe care-i poate pierde și care nu-l destabilizează emoțional și îi ține acolo”, a adăugat Mihnea pentru WOWbiz.ro.

Mihnea Blidaru: „Dacă investești banii de mașină sau de casă, riști să iei decizii care nu sunt bune”

În afaceri nu este loc de emoții. Asta dacă nu vrei să rămâi rapid fără banii, inclusiv fără cei pe care nu îți permiți să-i investești. Cel mai bine, în opinia lui Mihnea Blidaru, este să îți faci singur temele când vine vorba de monedele pe care pariezi și să pui în portofelul virtual doar un procent mic din veniturile lunare.

„Din punct de vedere emoțional poți lua decizii proaste. Dacă investești banii de mașină sau de casă, în momentul în care fluctuează piața, cu sume mari de bani, riști să iei decizii care nu sunt bune. Este bine să investești un procent, în funcție de venitul fiecăruia, lunar, astfel încât să nu te intereseze zgomotul de fundal. Poți să-i bagi într-o monedă și să-i ții acolo 2-3 ani. E cea mai sigură variantă pentru oricine. Nu îți aduce îmbogățiri rapide, dar bate inflația și cu singuranță, pe termen lung, n-ai cum să pierzi bani, atât timp cât nu vinzi în pierdere”, a subliniat Mihnea Blidaru pentru WOWbiz.ro.

În 2018, pe piața crypto erau în jur de 3.500 de monede. Acum, numărul lor a explodat la 17.000 și sute de monede noi sunt create în fiecare zi. Relativ puține dintre ele, însă, au la bază o tehnologie inovatoare de tranzacționare și un plan de afaceri cu promisiuni realiste.

„Sunt foarte multe scheme piramidale, foarte multe promisiuni nerespectate și, de aceea, piața de criptomonede are aceste cicluri de creșteri și descreșteri. Acele monede inutile, la un moment dat, dispar și rămân monedele care au, cu adevărat, un plan de business în spate. Când vine „iarna”, monedele care și-au propus doar să facă bani și să plece cu banii oamenilor dispar, monedele care au un proiect în spate rămân”, a mai spus Mihnea Blidaru.