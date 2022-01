EXCLUSIV! Dan Diaconescu revine în forță în 2022! Cum păcălește interdicția de a apărea în mass-media. Iată unde poate fi văzut: "În premieră, față în față cu prietenii!"

In articol:

Dan Diaconescu are interdicția de a desfășura activități în mass-media până în martie 2025. Însă, WOWbiz.ro a stat de vorbă cu un bun prieten de-ai celebrului om de televiziune, care ne-a declarat în exclusivitate ce surprize pregătește Dan Diaconescu în 2022.

Prieten apropiat despre noul proiect al lui Dan Diaconescu: „Vrea să facă o academie pentru tineri.”

El are deja planul făcut, în așa fel încât să se poată revedea cu oamenii care îl apreciază, dar să respecte și legea.

Dan Diaconescu a în documentarul său despre pandemie [Sursa foto: Facebook: DAN DIACONESCU]

Dan Diaconescu a rămas în umbră multă vreme după ce i-a fost interzis să mai apară în presă sau TV în 2015. Anul trecut, fostul patron/ realizator de televiziune a revenit, cumva, în „lumina reflectoarelor”, cu o platformă de streaming, un NFT și, după cum a declarat unul dintre prietenii săi pentru WOWbiz.ro, urmează și alte suprize.

„Vrea să facă o academie pentru tineri care să se numească Cyber Space Academy. Se pregătește să vorbescă cu prietenii pe un fel de Zoom, o aplicație mai vastă care să permită și 10.000

de prieteni odată sau chiar mai mulți.”

„Va fi față în față, cu prietenii săi, în premieră, practic. Va fi o discuție liberă. Ei îi trimit în scris întrebările sau chiar live, în timpul conferinței, și el le răspunde.”

Dan Diaconescu mizează pe curiozitatea tinerilor pentru noile tehnologii și vrea să îi ajute să se lanseze inclusiv pe platform lui de streaming.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

„E posibil să apară și alți tineri acolo (pe platforma de streaming) cu idei frumoase în cinema și care să fie în stare să facă genul acesta de film. Stilul pe platforma aceasta este povestit”, i-a spus un apropiat de-ai lui Dan Diaconescu redacției WOWbiz.ro.

Citeste si: Care sunt cele mai amuzante momente de la TV cu Dan Diaconescu. Fondatorul OTV și DDTV a împlinit 54 de ani

Dan Diaconescu își pune speranțele în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului

Dan Diaconescu în timpul unor declarații de presă [Sursa foto: Facebook: DAN DIACONESCU]

Decizia dată în cazul fostului patron al OTV-ului, în 2015, este una definitivă, însă Diaconescu mai are o carte de jucat. Acesta poate să revină mai rapid în TV, dacă CEDO îi acceptă apelul făcut la scurt timp după ce i-a fost interzis să mai apară la TV.

„Așteaptă, așteaptă...din păcate poate să vină și peste o săptămână, și peste nu știu câți ani. Se dă decizia direct. Sunt niște pași, niște camere preliminare, dar el le-a parcurs pe astea. Are deja șanse ani de la formularea cererii. Media de rezolvare a cererii pentru cetățenii români este de opt ani”, le-a mai spus prietenul lui Dan Diaconescu jurnaliștilor WOWbiz.ro.

„Speră să se întâmple anul ăsta. Dacă nu, trebuie să aștepte până prin februarie 2025.”

„Anul acesta plănuiește să facă foarte bine și să lanseze și acea criptomonedă despre care a vorbit anul trecut. O va lansa global, nu doar în România.”

Până la noi ordine, DD se bucură să vadă că pasiunea pentru televiziune este moștenire de familie.

„Fiica sa conduce o televiziune, Job TV. Deocamdată e minoră și nu are dreptul să dețină acțiuni. Este la început. Are microbul din familie. Din păcate, Dan Diaconescu nu are voie să apară pe postul ei de televiziune. Doar se uit. Are o interdicție unicată în Europa”, a adăugat prietenul lui Dan Diaconescu.

Citeste si: Dan Diaconescu, lovit unde-l doare mai tare! Probleme mari pentru femeile din viața fostului șef OTV! EXCLUSIV

Distribuie pe: