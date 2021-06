EXCLUSIV Cristian Comănici a confirmat despărțirea de Mariana: „Nu o mai iubesc...”

In articol:

Cristian Comănici a vorbit în exclusivitate pentru WOWBIZ despre viața sa amoroasă. Concurentul de la Puterea dragostei i-a mărturisit Corneliei Ionescu că între el și Mariana nu există mai mult decât o prietenie. Cei doi și-au dat o șansă, însă diferențele de caracter i-au afectat.

Fratele Biancăi Comănici a mărturisit că își dorește ca cei doi să rămână prieteni buni în continuare. Motivul care a stat în spatele despărțirii este că Mariana nu și-a dorit să formeze un cuplu cu un băiat mai mic decât ea.

„Sunt fericit că am cunoscut-o. Aș vrea să rămânem prieteni. Pot spune că am încercat. Nu a fost un cuplu în adevăratul sens al cuvântului. Nu am plutit pe aceeași linie niciodată. Mariana cred că a pornit cu gândul că nu vrea să formeze un cuplu cu cineva mai mic decât ea. Îi doresc tot binele. Ea dorește să își facă o familie. Am înțeles acest lucru.

Eu eram gata să îmi fac o familie, dar nu cred că m-a crezut cu adevărat. Cu siguranță va veni și o fată pentru mine cu care să îmi fac o relație. Eu nu am fost niciodată bărbatul potrivit pentru ea. Nu o mai iubesc. O apreciez enorm. Este un prieten apropiat, dar nu am fost și nu vom putea fi niciodată pe aceeași linie”, a declarat Cristian Comănici, în cadrul emisiunii prezentate de Cornelia Ionescu.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Cristian Comănici și Mariana s-au despărțit [Sursa foto: Captura Video]

Cristian Comănici, adevărul despre cearta dintre George și Mădălina de la Puterea dragostei

Fanii de la Puterea dragostei au fost surprinși atunci când au observat că George și-a șters pozele cu Mădălina de pe rețelele de socializare. Cristian Comănici a recunoscut că cei doi au avut o ceartă în urmă cu câteva zile, însă au reușit să se împace. El este sigur că George și Mădălina vor rămâne împreună și își for întemeia o familie.

Citeste si: George și Mădălina de la Puterea dragostei s-au despărțit? Mesajul trist postat de fosta concurentă: „Ai ajuns atât de rece...”

„S-au certat, dar la două zile s-au împăcat. Sunt chestii normale, ca în orice cuplu. S-au iubit încă de la început. Au simțit că sunt unul pentru celălalt. Mă bucur pentru ei. Sunt sigur că vor face și copii”, a mai spus Cristian Comănici.

George și Mădălina de la Puterea dragostei