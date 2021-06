George și Mădălina de la Puterea dragostei s-au despărțit? Mesajul trist postat de fosta concurentă: „Ai ajuns atât de rece...”

In articol:

Mădălina și George de la Puterea dragostei sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din sezonul al treilea. Cei doi au părăsit competiția în luna martie a acestui an, după ce au luat decizia de a își continua povestea de iubire în afara casei. La scurt timp după întoarcerea în România, George a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, care a răspuns cu un hotărât „DA”.

George și Mădălina sunt de nedespărțit, iar fanii s-au bucurat să îi vadă că se înțeleg la fel de bine și în afara competiției. Cu toate acestea, Mădălina de la Puterea dragostei și-a luat prin surprindere urmăritorii cu mai multe mesaje postate pe pagina sa de Instagram. Iubita lui George a vorbit despre iubire și suferință, dar și cum o personaă poate deveni rece față de tine.

„A iubi înseamnă a suferi, dar cum tot mai mulți fug de suferință, tot mai puțini știu să iubească”, „Și câtă durere ai ascuns de-ai ajuns atât de rece?”, sunt mesajele postate de Mădălina, la Instastory.

George și Mădălina au părăsit Puterea dragostei împreună

George și Mădălina au decis să părăsească Puterea dragostei împreună și să își trăiască povestea de dragoste în afara concursului. Iubita lui George a mărturisit că decizia a fost a ei, după ce s-au strâns foarte multe din punct de vedere emoțional.

„Decizia am luat-o eu pentru că s-au adunat mai multe. Nu mai suport. O să ne vedem în curând. Vrem să vă mulțumim, doamna Cristina(...) La mine s-au adunat foarte, foarte multe. Nu sunt robot, sunt om. Nu sar la bătaie, nu înjur și nu mă iau de trecutul cuiva. N-am mai putut și am fost foarte nervoasă. În afara faptului că am trântit o ușă, eu n-am făcut nimic”, a declarat șatena. Citește mai multe AICI.