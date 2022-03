EXCLUSIV. Cu ce se mai ocupă Neta Soare, artista cu vocea de catifea, după ce pandemia și-a pus amprenta pe cariera ei muzicală: ”Am suferit din cauza asta”

In articol:

Neta Soare este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară de la noi din țară. Cântăreața se bucură de un succes enorm în această industrie, iar iubitorii de folclor o ascultă în număr foarte mare. Artista a dispărut pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, mai ales după ce pandemia de COVID și-a pus amprenta asupra industriei muzicale, fie că a fost vorba de populară sau de alt gen de

muzică.

Cum se descurcă Neta Soare după pandemie

Neta Soare a fost și ea afectată de pandemia de COVID, care i-a anulat evenimentele ori i le-a amânat. Cântăreața de muzică populară recunoaște că a avut mult de suferit din cauza restricțiilor impuse de autorități, pentru că nu a mai urcat pe scenă și nu s-a putut revedea cu publicul ei. De curând, interpreta a avut un concert la Craiova de Ziua Olteniei, unde a cântat pentru prima dată pe scenă, după mult timp.

S-a revăzut cu colegii ei de breaslă și ne-a mărturisit că înainte de fiecare spectacol, ea are emoții constructive.

” Am emoții înainte de orice spectacol. De câțiva ani n-am mai fost la Craiova la un spectacol, pentru că eu activez în Slatina, la Doina Oltului. Am emoții, dar sper să fie constructive, altfel nu se poate. Bineînțeles că m-a afectat și pe mine pandemia ca pe toți ceilalți, în primul rând că nu am mai avut activitate artistică, în sensul că nu ne-am mai întâlnit cu oamenii față-n față la specatcole, așa cum obișnuim noi românii să ne vedem la sărbători, să ne petrecem. Am suferit din cauza asta, dar sper să fie mai bine de acum înainte”, a declarat Neta Soare, pentru WOWbiz.ro

