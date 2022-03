Saveta Bogdan, îngrozită că ar putea ajunge războiul și în țara noastră! Artista a aprins o lumânare pentru Vladimir Putin

In articol:

Saveta Bogdan se teme foarte tare că s-ar putea declanșa un război și pe teritoriul țării noastre. Ideea de a pleca în America la fata ei nu o încântă, pentru că își dorește să onoreze toate evenimentele la care trebuie să participe în lunile următoare, așa că se roagă ca acest război să se termine cât mai repede.

Interpreta de muzică populară se roagă neîncetat și chiar a aprins o lumânare pentru Vladimir Putin să-și schimbe decizia.

Saveta Bogdan are amintirea răzbiului întipărită în minte și știe foarte bine ce înseamnă un astfel de conflict armat, așa că, de câteva zile, artista încearcă să depășească această teamă care nu-i mai dă pace de o perioadă.

Citeste si: Saveta Bogdan, diagnostic îngrijorător în urma unui control medical: "Am simțit așa, o amețeală"

Saveta Bogdan se roagă pentru sfârșitul războiului

Saveta Bogdan a mărturisit că fiica ei o așteaptă în America, acolo unde oamenii sunt liniștiți și nu există tensiuni pe teritoriul țării. Cu toate că îi este destul de frică, Saveta Bogdan alege să rămână în țara sa natală.

Citeste si: “Putin a pierdut războiul!”. Vestea pe care o aștepta toată lumea!- bzi.ro

„Sunt foarte fricoasă și îmi e foarte frică. Nu-mi am putut închipui că în secolul ăsta or să mai fie războaie. Nu le-a mai ajuns gripa aia care a fost. Acum vine războiul și acum îmi e frică să nu vină și la noi. Fata mea din America îmi spune „mamă, ia-ți bilet de avion și vin-o, mamă, la mine și stai aici că la noi e liniște”,

a mărturisit Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan au îngropat securea războiului! Doamnele muzicii populare s-au împăcat: „Am căzut în plasa Mariei Dragomiroiu”

Saveta Bogdan speră într-o minune ca lucrurile să revină la normal cât mai repede. Cântăreața de muzică populară se roagă foarte mult și, de asemenea, a aprins și o lumânare pentru liderul Vladimir Putin, în speranța că va pune capăt acestui conflict cât mai repede cu putință, conform Spynews.

„Eu mai am un festival de făcut. Vreau să-l fac la sfârșitul lui iunie. Am publicul meu, eu am angajamente și eu iubesc ceea ce fac. Eu am muncit ca astăzi să fiu Saveta Bogdan și not așa să-mi iau biletul și să plec. Nu aș putea, parcă tot aș sta, m-aș ascunde pe undeva, nu știu. Am plâns și atâta m-am rugat”, a adăugat artista.