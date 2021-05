EXCLUSIV Cucu, adevărul despre conflictul cu Sebastian de la Survivor! ”Faimosul” a dat cărțile pe față: ”S-a apropiat de mine, încerca să mă cumpere”

In articol:

Cucu a avut parte de un scandal imens cu Sebastian, duminică seara, la Survivor România 2021! După ce a fost eliminat din competiția fenomen de la Kanal D, Cucu ne-a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre conflictul cu alt faimos, imediat după ce au pierdut jocul de comunicare.

Cucu și Sebastian și-au aruncat cuvinte dure, însă la final, după Daniel Pavel a anunțat cine a fost eliminat de la Survivor, fostul fotbalist a dorit să-i strângă mâna artistului. Ei bine, se pare că lucrurile nu au stat deloc bine între cei doi ”faimoși”, încă de la venirea în emisiune a lui Cucu.

” Eu în primele zile m-am apropiat de toată lumea, am discutat cu toată lumea…ce m-a deranjat la Sebastian e faptul că în conflictele noastre..eu dacă îi spuneam că e prost și el imi spunea că sunt prost. Mi-a dat niste reprosuri de nu ma asteptam din partea lui. Faptul că sunt umbra lui Cuza, faptul că eu m-am lăudat că am avut concert în fața a 120.000 de oameni, dar de fapt era un concert la care au fost mai mulți artiști, iar oamenii nu veniseră doar pentru trupa Noaptea Tarziu.

Asta in conditiile in care el, in prima zi in care am venit, mi-a spus ca a fost la unul dintre concertele noastre, că era fan mare…asta m-a deranjat, ca nu a fost om adevarat pe camera. Ma deranja foarte tare ca atunci cand ne certam ma tot intreba ca cine sunt eu. La un moment dat am izbucnit si am inceput sa-I spun faptul ca la un moment dat el mi s-a Laudat mie ca el a fost jucator de Liga 1, ca a jucat 100 de meciuri și a completat faptul ca a jucat la FCSB. Eu nu stiam inainte sa vin in competitie, nu stiam cine e, stiam doar ca a facut fotbal, nu stiam unde. In contextul dat, eu am dedus faptul ca el a jucat 100 de meciuri la FCSB. Nu intelegeam de ce nu il stiam. El a venit si s-a apropiat de mine, incerca sa ma cumpere cumva, incerca sa-mi dea patura..eu mi-am dat seama ca el incerca sa se foloseasca cu anumiti oameni, cel putin cu mine si cu Andreea, atunci cand am intrat in competitie”, ne-a povestit Cucu, fostul faimos de la Survivor România 2021.

Cucu

Cucu, despre momentul in care l-a nominalizat pe Sebastian

” Ce ma enerva la el era faptul ca se lauda prea mult si nu-mi plac oamenii laudarosi, care traiesc in trecut. El imi pomenea de ceva facea el acum…din toti oamenii, el mi s-a parut cel mai slab in momentul ala. Stefan a venit in competitia asta si are cel mai bun procent de cand e aici, Zanni la fel, Culita aducea si el puncte, mai bun decât de Sebastian. Era si el un om bun pe traseu adica nu cred ca a pierdut traseul, insa el pe finalizare nu era bun, prindea putine finaluri fericite. Asta nu era un repros, ci doar o remarca si pe el l-a deranjat ca un om nou, eu fiind omul nou, spune treburile astea pe fata”, a mai spus Cucu, fostul faimos de la Survivor, la Ștafeta Mixtă.