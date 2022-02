EXCLUSIV! Cum a ajuns Grațiela Duban la cârma emisiunii ”Se strigă darul”. Prezentatoarea TV, mărturisiri inedite: ”Am primit vestea că voi fi noua colegă a lui Mihai Mitoșeru. M-am bucurat”

In articol:

Gratiela Duban a făcut dezvăluiri exclusive în platoul WOWbiz, în emisiunea moderată de Diana Bianca, despre ”Se strigă darul”, care are premiera sâmbăta aceasta, pe 12 februarie, de la ora 20:00, doar pe Kanal D. Prezentatoarea emisiunii a vorbit despre emoțiile greu de descris, ce urmează să le vadă și telespectatorii pe micile ecrane, începând de sâmbătă.

Grațiela Duban a povestit pe larg și despre cum a trecut castingul și a ajuns moderatoarea acestei emisiuni, pe vremuri prezentată de Andreea Mantea.

Acum, Grațiela Duban este noua colegă a lui Mihai Mitoșeru, cu care a dus o adevărată întrecere pe tot parcursul sezonului acesta ”Se strigă darul”. ” E o întrecere între noi doi, care strânge darul mai mare. El pentru mirele lui, eu pentru mireasa mea. Am fost chemată la un casting, nu m-am prezentat cu gândul de a lua acel casting..îți dai seama că ori de câte ori te duci la un casting, ai în minte și îți dorești să iei acel casting. Mi-am dorit foarte tare, ca experiență, să văd dacă pot. Mi-a plăcut foarte mult la acel casting și am fost sunată și mi s-a dat vestea cea mare. M-am simțit foarte bine, m-am simțit naturală, cred că lucrul ăsta a contat foarte mult. După ce am primit vestea că voi fi noua colegă a lui Mihai..m-am bucurat. Din momentul ăla au început toate lucrurile să se lege într-un mod foarte frumos, experiența mea...De acum știu exact ce trebuie să fac la o nuntă. Cred că am participat anul ăsta la nunți cât nu am participat în toată viața mea”, a spus Grațiela Duban, în platoul WOWbiz.

Grațiela Duban, despre emisiunea ”Se strigă darul”

Prezentatoarea emisiunii ”Se strigă darul” a vorbit despre momentele emoționante pe care le-a trăit pe parcursul acestui sezon alături de Mihai Mitoșeru. Grațiela Duban a povestit că a fost sprijinită de colegul ei de emisiune și de întreaga echipă. ” O să vedeți și părți emoționante, în momentul în care mireasa își ia rămas bun de la părinți, de la casă, este o încărcătură emoțională foarte mare, iar eu sunt foarte emotivă și preiau toate energiile. Am plâns, am dansat, m-am bucurat, am muncit foarte mult, pentru că fiecare zestre am muncit-o ca să fie cât mai mare și să-l înving pe Mihai, el având o experiență de câteva sezoane. Pentru mine a fost mult mai greu, el având în spate mai multe sezoane, într-un fel mi-a prins și bine. Competiția e competiție, dar în momentele mai grele, întotdeauna Mihai a fost un sprijin, mi-a dat sfaturi, toată echipa de fapt. M-am simțit ca într-o familie”, a dezvăluit Grațiela Duban, în platoul WOWbiz.