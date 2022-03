EXCLUSIV! Cum reușește Alina Laufer să fie una dintre cele mai sexy mămici? Nici nu crezi că are trei copii! "Disciplină și program"

Alina Laufer, secretul unei siluete perfecte

In articol:

Alina Laufer și gemenii [Sursa foto: Instagram]

Alina Laufer este una dintre cele mai sexy mămici din showbizul românesc. Aceasta are 3 copii, printre care și gemeni, care abia fac primii pași.

Oricine o vede nu crede că este mamă, având în vedere corpul fără cusur pe care îl posedă.

Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, Alina Laufer a explicat ce face pentru a se me ține mereu în cea mai bună formă a ei, dar și cât timp are, în rolul de mămică a trei copii, doi dintre ei fiind gemeni. Aceasta se îngrijește atent de aspectul ei fizic, dorindu-și mereu să arate la superlativ, păstrându-și statutul de una dintre cele mai sexy mămici ale showbizului românesc.

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

"Țin mult la disciplină și program. Fac sport, țin și dietă și încerc întotdeauna să găsesc timp pentru mine, să mă machiez puțin, să mă simt bine în pielea mea. Sport și dietă întotdeuna. Am timp, chiar și cu copii. Reușim, absolut. Te scoli mai devreme și reușești.", a mărturisit Alina Laufer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alina și Ilan Laufer și-au schimbat locuința

Alina și Ilan Laufer și copilul lor [Sursa foto: Instagram]

Alina și Ilan au locuit într-o vilă din Corbeanca, din anul 2016. Decizia de a-și schimba locuința a fost de comun a acord, deoarce aceștia și-au dorit să locuiască mai apropae de București și de atracțiile capitalei.

În momentul de față, cei doi s-au mutat într-un apartament din Băneasa și sunt foarte fericiți pentru acest lucru. Alina Laufer mărturisește că se simte extrem de liniștită în apartamentul din Băneasa și că are mai multe opțiuni, pentru ea, dar și pentru bebelușii ei.

“Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București. În 2016 m-am mutat din Corbeanca, în Băneasa, apoi am plecat în America. Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici. Copiilor le place, se acomodează", a declarat Alina Laufer, pentru Click.ro.