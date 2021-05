EXCLUSIV Cum s-a accidentat Sindy de la Survivor România. Ne-a spus chiar ea imediat cum a ajuns în țară: ”Nu puteam să-mi mișc piciorul”

In articol:

Sindy a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din echipa războinicilor, de la Survivor România 2021. Publicul a iubit-o foarte mult pentru că mereu a dat tot ce a putut pe traseele din competiția fenomen de la Kanal D. Din păcate, tânăra a suferit o accidentare, din cauza căreia a fost nevoită să stea pe bancă și să nu ia parte la meciurile dintre războinici și faimoși.

Sindy și-a susținut cât de mult a putut colegii, cu sfaturi și vorbe bune. Deși își dorea tare mult să intre pe traseu la Survivor, acest lucru nu a fost posibil din cauza accidentării destul de serioase pe care a suferit-o. Sindy ne-a povestit exact cum s-a accidentat la picior.

”Deci eram în joc..nu a fost chiar la partea finală, știam că Elena este foarte bună, am rămas eu cu o minge și ea cu una și a trebuit să mă grăbesc. În momentul în care am vrut să plec după acele bețe, am alunecat și am suferit o entorsă la genunchi..mi s-a dus piciorul, am căzut, am simțit o durere foarte mare. Am tot ce am putut. M-am ridicat, am continuat, am intrat și la ștafetă, însă seara când am ajuns în camp nu puteam să mai merg. Nu puteam să dorm, nu puteam să-mi mișc piciorul”, a spus Sindy despre accidentarea suferită la Survivor România 2021.

Accidentarea suferită de Sindy de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură Video]

Sindy de la Survivor a spus pe cine susține

Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D a mărturisit că s-a înțeles bine cu toată lumea, însă își dorește ca cel care va câștiga titlul de Survivor România 2021 și cel care va lua premiul cel mare să fie unul dintre cei doi războinici, Marius sau Andrei. În opinia ”războinicei”, unul dintre cei doi coechipier ar merita acest lucru.

” Le urez succes colegilor mei, mai ales lui Marius și lui Andrei, pentru că ei merită să câștige. Unul dintre ei”, a mai spus Sindy, în exclusivitate pentru WoWbiz.