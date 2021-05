EXCLUSIV Starlin de la Survivor România, mesaj dur pentru Maria Chițu: „Măi fată, tu nu ești în vacanță!”

In articol:

Starlin a părăsit Survivor România, iar în urmă a lăsat mai multe certuri cu Albert Oprea și Maria Chițu. El susține că Maria, care este cea mai nouă concurentă din echipa albastră, încearcă să schimbe grupul după propriile idei. Fostul concurent a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWBIZ detalii despre certurile din echipa Războinicilor.

„Maria era nou venită în grup. În mod normal, grupul nu trebuie să se adapteze la tine, tu trebuie să te adaptezi la grup. Asta nu înseamnă că nu poți să dai un sfat, dar înainte trebuie să îți câștigi respectul. La îndemânare, de exemplu, nu poți să spui cuiva cum să arunce. Liniștește-te, noi avem o regula, să nu țipăm toți. Omul care este la îndemânare are nevoie de concentrare. Ea are un ton de voce care te deranjeaza, mai ales dacă țipă, se simte în creier.

Am pierdut un meci, toată lumea era nervoasă. Eu am dat cele mai multe puncte, Maria a dat două puncte, iar Maria a zis că noi am pierdut meciul pentru că inclusiv Starlin nu a făcut rugăciune. Eu nu am făcut rugăciune și am pierdut meciul, asta a spus ea. în următoarea zi mi-a spus că vrea să vorbească cu mine. Eu de obicei spun că ceea ce vrei să îmi spui poti spune de față cu toată lumea. Am vorbit cu ea si mi-a spus „te superi dacă nu fac rugăciune cu voi?”. I-am zis că e treaba ei, iar apoi m-am gandit să spun asta de față cu toată lumea. Ea a spus că am pierdut meciul pentru că nu am făcut eu rugăciune, apoi mi-a spus că ea nu mai vrea să facă rugăciune cu noi”, a declarat Starlin de la Survivor România.

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

Albert Oprea și Maria Chițu de la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Starlin, despre cearta dintre Maria și Albert Oprea

Deși acum sunt de nedespărțit în cadrul ecompetiției, Maria Chițu și Albert Oprea au avut un conflict care i-a șocate pe ceilalți.

Maria ar fi refuzat să își ajute colegii pe motiv că stă la soare și se bronzează.

Citeste si: EXCLUSIV Starlin de la Survivor, critici la adresa lui Albert Oprea! De ce nu mai aduce Războinicul puncte

„Vera i-a spus lui Albert să ia lucrurile lui și ale Mariei, ca să poată face curățenie. El a spus că își ia lucrurile lui, iar Maria să le ia pe ale ei. A strigat-o pe Maria, iar ea a spus „ia-le tu, ca eu stau la soare, să mă bronzez”. Ce?! Vino și ia lucrurile tale, că poate ai lucruri pe care eu nu trebuie să le văd, cum se întâmpla cu Sindy, care avea în geantă crabi, ca să îi mănânce mai încolo. Atunci Maria s-a certat cu Albert din cauza asta și a spus câteva cuvinte și de aici au început problemele, pentru că toată lumea și-a dat seama de aceste lucruri. Măi fată, tu nu ești în vacanță, ai venit la Survivor!”, a adăugat Starlin, la „Stafeta mixtă”.