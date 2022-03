EXCLUSIV! Cum și-a găsit Masha, ursoaica salvată din calea războiului, refugiul în România: „Am reușit s-o scotem la timp”

In articol:

Masha a fost salvată dintr-o zonă bombardată de armata rusă, după ce plecarea ei a fost amânată câteva săptămâni din cauza războiului. Ursoaica a petrecut 19 ani într-un circ din Ucraina, timp în care, în afara spectacolelor, a stat închisă într-o cușcă de fier.

Paula Ciotloș, vicepreședinte al Asociației Milioane de Prieteni: „Este al cincilea urs care vine din Ucraina.”

Masha ar fi trebuit să ajungă în România pe 1 martie, însă invazia rusă a schimbat complet planurile Fundației BF Nathan, care a contactat Asociația Milioane de Prieteni luna trecută pentru a planifica mutarea. Milioane de Prieteni a înființat rezervația pentru urși din Zărnești, numit Sanctuarul Libearty, un loc în care urșii pot trăi neîngrădiți, sub supravegherea specialiștilor.

„Avem, până acum, patru urși. Acesta este al cincilea urs care vine din Ucraina. În 2019, am adus două ursoaice care au fost la circ în Ucraina. În 2020, am adus încă un urs și o ursoaică. Ursoaica a fost și ea la circ, după care a ajuns la un zoo, împreună cu ursul respectiv. Masha provine tot de la circ. A venit printr-un colaborator de-ai noștri din Ucraina, Lionel de Lange, care are asociația BF Nathan. El este cel care a găsit cazurile acolo, cel care a reușit să negocieze scoaterea urșilor din zonă.(...) Undeva la 40 km de Sambir, unde a fost Masha, au fost bombardamente în zona unei baze militare și în zona unui aeroport, la 70 km de Sambir. Din fericire, am reușit s-o scoatem din zona aia la timp, pentru că nu știu în câteva zile ce ar fi pățit! Aducerea ei a fost programată pentru data de 1 martie și cu câteva zile înainte a început războiul, așa că firma care trebuia să se ocupe de transport, care e din Polonia, a zis că renunță, și atunci a trebuit să găsim o altă soluție”, a declarat Paula Ciotloș, vicepreședintele Asociației Milioane de Prieteni, pentru WOWbiz.ro.

Paula Ciotloș: „În Ucraina, întâlnești lei la oameni acasă.”

Masha este doar unul dintre multele animale salvate din mâinile celor care exploatează necuvântătoarele în Ucraina. Cazul ursoaicei este unul relativ obișnuit, însă legea relaxată din Ucraina în privința deținerii animalelor sălbatice le permite oamenilor să crească inclusiv lei în propria curte. Lionel de Lange, un cunoscut activist pentru drepturile animalelor, luptă de mulți ani pentru a le proteja de abuzuri.

„Din Ucraina a salvat și foarte mulți lei, pe care i-a dus, mai apoi, în Africa de Sud, pentru că el este cetățean sud-african. Soția lui este ucraineană. El stă de 12 ani în Ucraina și se ocupă de salvarea animalelor de acolo. În Ucraina, întâlnești lei la oameni acasă. Ucraina este ca România acum 15 ani, când găseai animale sălbatice în curtea oamenilor, pe terasele restaurantelor, la hoteluri, la pensiuni, la benzinării etc. La ei este legal să deții urși, de exemplu, în condițiile în care ursul este născut în captivitate. Dar nu ai voie să-l iei din sălbăticie”, a adăugat Paula Ciotloș pentru WOWbiz.ro.