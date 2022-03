EXCLUSIV. Cum și-a început Dragoș cariera muzicală: ”Sunt singurul din familie care cântă”. Dezvăluiri inedite făcute de artist pentru WOWbiz.ro

In articol:

Dragoș este unul dintre tinerii artiști, care a făcut ravagii încă de la începutul lui în muzică! Acesta cântă de când se știe, nefiind vreo perioadă în viața lui în care să renunțe la muzică. Tânărul artist uită de toate problemele din lumea aceasta atunci când se apucă de cântat, muzica fiind singura stare de bine.

Dragoș Roșu a făcut dezvăluiri exclusive pentru WOWbiz.ro, despre cariera lui muzicală, dar și despre singurele persoane, care l-au susținut pe acest drum.

Dragoș Roșu, despre începutul greu în muzică

Ca pentru fiecare artist, la început de drum este greu. De jos au plecat majoritatea și au muncit foarte mult ca să ajungă acolo unde-și doresc. Dragoș este singurul care cântă din familie, iar cei care i-au fost alături încă de la început, au fost prietenii și familia. Apoi, cu fiecare apariție muzicală, acesta a avut parte și de sprijinul oamenilor, care-l ascultă și apreciază.

”Cant de când ma știu. Nu cred ca a fost vreodată o perioada in viața mea in care sa nu cant. Muzica nu doar îmi oferă starea de bine și ma relaxează și ma face sa uit de toate problemele lumii…Ea face parte din mine! Momentan sunt singurul care cânta din familie, dar cu siguranța sunt și alți membri talentați la muzica și nu numai, in familia mea.

De când mi-am început cariera muzicală, am avut toată susținerea familiei, a prietenilor și a tuturor celor care ma urmăresc și care îmi sunt alături la fiecare lansare noua a unei piese. Cu siguranța orice început poate fi greu. Acest lucru este valabil și pentru industria muzicii, dar dacă exista determinare, dragoste pentru arta, și ambiție, toate astea pe lângă talent, cu siguranța orice vis poate fi îndeplinit”, ne-a dezvăluit Dragoș Roșu.

