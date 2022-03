Legătura neștiută dintre Bianca Drăgușanu și Babs, iubita lui Dorian Popa! Ce au în comun cele două

In articol:

Operațiile estetice sut un „must have” în rândul vedetelor, așa că cele mai senzuale dive de la noi din țară nu ezită să se înfrumusețeze pe zi ce trece. Bianca Drăgușanu este cea care este la zi cu ce apare nou în materie de operații estetice, așa că mai multe persoane cunoscute de la noi din țară i-au urmat exemplul atunci când blondina și-a mai făcut câte-o schimbare.

Printre acestea se numără și Babs, partenera de viață a lui Dorian Popa.

Claudia Iosif își dorește să arate din ce în ce mai bine, așa că nu ezită să apeleze și ea la cele mai noi proceduri estetice la nivelul feței. Bianca Drăgușanu a fost cea care a dat tonul în ceea ce privește procedura cunoscută sub numele „cat eyes”, intervenția care face exact ceea ce promite, o privire de felină prin alungirea formei ochilor și ridicarea sprâncenelor.

Iubita lui Dorian Popa nu a mai stat e gânduri și a apelat și ea la această intervenție. Le-a arătat urmăritorilor ei de pe Instagram imagini chiar din cabinetul medicului estetician.

Babs [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Klaus Iohannis, discuţie de ULTIMA ORĂ cu Volodimir Zelenski. Ucraineanul l-a „dat de gol..- bzi.ro

Citeste si: Dorian Popa, la un pas de a rămâne corigent în liceu: ”M-a marcat”. Artistul, detalii neștiute din copilărie

La câte operații estetice a apelat Claudia Iosif

Claudia Iosif, partenera de viață a lui Dorian Popa, nu se sfiește să recuoască faptul că a recurs de mai multe ori la operațiile estetice de-a lugul timpului. Așadar, Babs are o operație de rinoplastie, implant de sprâncene, liposucție și implant mamar.

Claudia Iosif este de părere că nu contează părerea celor din jur și că, dacă simte că ceva o face fericită, va apela de fiecare dată fără regrete la medicul estetician.

Este foarte mulțumită de toate operațiile pe care le-a făcut până acum și nu se sfiește să mai apeleze și la altele în viitor.

Citeste si: Cine este Babs, iubita lui Dorian Popa. Claudia Iosif are propria afacere și un corp de milioane

„Da, am operații estetice și sunt de părere că întotdeauna trebuie să faci ceea ce te face pe tine fericită și dacă vrei să schimbi ceva și-l poți îmbunătăți, de ce nu? Am implanturi mamare de vreo 16 ani. Nu am avut nicio problemă, nu am de gând să le schimb decât dacă va fi nevoie, dacă se va întâmpla Doamne ferește ceva sau necesită”, spunea Claudia Iosif la InstaStory în urmă cu ceva timp.