EXCLUSIV! Dan Negru vorbește despre cea mai bună lecție pe care le-o predă studenților de la jurnalism: „M-au contaminat mulți mentori.”

Realizatorul TV le împărtășește studenților din experiența lui de 30 de ani în media la Universitatea de Vest din Timișoara. Dan Negru a prezentat unele dintre cele mai mari show-uri din România și Republica Moldova, și a învățat la începutul carierei de la cei mai buni profesioniști din televiziune și radio.

Dan Negru: „Cei care vin sunt mai deștepți decât generația mea.”

În primul interviu online acordat în exclusivitate după transferul la Kanal D, Dan Negru a discutat și despre meseria de profesor universitar. Ca asociat al Universității de Vest din Timișoara, cel supranumit „regele audiențelor” vrea să dea mai departe lecțiile pe care le-a învățat în decenii de televiziune și spune că foarte puțini studenți au pretenția de a fi direct prezentatori după facultatea de jurnalism.

„Am șansa să predau la universitate ca profesor asociat și întâlnesc studenți. Să știi că au răbdare! Întâlnesc puști admirabili, care au răbdare. Răbdarea înseamnă inclusiv că ei sunt în anul I, în anul II, III, IV...e

o răbdare asta. Sigur că există și unii care vor de azi pe mâine. E greu! Eu nu m-aș uita cu atâta depreciere la cei care vin. Și sunt mult mai smart (deștepți) decât generația mea, (Horia) Brenciu, Răduleasca (Mihaela Rădulescu), Negru, (Andreea) Marin, Teo (Trandafir), aștia care am făcut televiziune în epoca de piatră. Cei care vin acum sunt mult mai atenți la detalii. Mie îmi plac!”, a spus entuziasmat Dan Negru în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dan Negru: „Ce rămâne după noi e ce dăm.”

Dan Negru în orașul său natal, Timișoara [Sursa foto: Facebook]

În toți anii la vârful audiențelor din România și Republica Moldova, Dan Negru și-a adus mereu aminte de sfaturile oamenilor care l-au ajutat la începuturile sale ca jurnalist și om de televiziune.

Ce este cel mai important, spune acesta, este felul în care cineva rămâne în sufletele oamenilor.

„Contează mult mentorii în orice meserie! Spre deosebire de un profesor, care te învață, un mentor te contaminează cu un job! M-au contaminat mulți...Titus Munteanu, Valeriu Lazarov, ăștia sunt oamenii care au construit televiziunea în România...Am stat cu domnul Cristian Țopescu. Am filmat multe cu el, am povestit multe. Aveau o eleganță a lor! Am povestit și cu Teo (Trandafir) despre cuvântul ăsta, smerenie. Aveau o bunătate și o smerenie. De pe urma tuturor lecțiilor pe care le-am învățat de la oamenii aceștia, am rămas cu bunătatea. La final cu asta rămâi: <<Era un om bun!>> Bunătatea rămâne! Tot ce rămâne după noi e ce dăm”, a mărturisit Dan Negru pentru WOWbiz.ro.

