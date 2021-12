EXCLUSIV! Dani Mocanu va rupe gura târgului în 2022! Ce pregătește? "Voi veni cu niște idei noi care nu s-au pus încă în practică în România"

In articol:

Dani Mocanu este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele din țara noastră. Acesta a avut parte de multe cumpene în carieră, dar, pe care le-a depășit cu brio și se bucură de un succes fantastic.

Dani Mocanu, surprize uriașe în anul 2022

Artistul a acordat un interviu pentru WOWbiz.ro, unde a vorbit în exclusivitate despre noile proiecte, planurile pe care le are de sărbători și multe altele.

Anul următor vine cu pași repezi, iar Dani Mocanu are deja planuri bine stabilite, cu care să-și uimească definitiv fanii. Acesta muncește foarte mult pentru a se menține în topurile muzicale, iar asta se vede în milioanele de vizualizări ale pieselor.

"Am mai multe proiecte pentru 2022, dar va fi o schimbare mare, în sensul că voi oferi mai mult timp pentru proiectele mele, ami mult profesionalism și voi veni cu niște idei noi, care nu s-au pus încă în practică în România, atât pentru piese, cât și pentru videoclipuri.", a declarat Dani Mocanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

În ceea ce privește sărbătorile de iarnă, cântărețul este pregătit și abia așteaptă sosirea acestora. Dani Mocanu a dezvăluit ce va face și unde va fi de Crăciun și revelion.

"De Crăciun sunt acasă cu familia mea, mama, tata, copii, nepoții, frații, toată familia. De revelion o să plec în străinătate, mai exact în Anglia, la Manchester și mai rămân o zi după." , a mărturisit artistul.

Dani Mocanu, despre perioada în care a fost absent în industria muzicală: "A fost benefică"

Tot în cadrul interviului pentru WOWbiz.ro, Dani Mocanu a caracteriza în câteva cuvinte anul 2021 și parcursul lui, scoțând în evidență momnetul care l-a marcat și anume, pauza pe care a luat-o de la cântat.

"Ținând cont de faptul că eu nu prea am cântat în 2021, am avut pauza asta pentru Dumnezeu. A fost un an bun, în sensul că am făcut ceva bun și pentru Dumnezeu. Pe alte planuri nici nu mă interesează, pentru că sunt bine de ani de zile, iar prioritar era planul meu față de Dumnezeu, aveam o promisiune față de El. Și eu zic că a fost un an ok! Pauza asta m-a ajutat în legătura mea cu Dumnezeu, a fost benefică pentru legătura mea, am reușit să am o legătură mai strânsă cu Dumnezeu.", a precizat Dani Mocanu.

