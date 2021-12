EXCLUSIV! Daniela Gyorfi, departe de fiica sa de sărbători! Artista este nevoită să plece din țară împreună cu soțul său: "O să vină mama lui George să stea cu Măriuca"

In articol:

Daniela Gyorfi face parte din generația de aur a artiștilor din industria muzicală românească. Recent, a fost prezentă, alături de soțul și fiica ei, la evenimentul de Crăciun organizat de Brigitte și Florin Pastramă și Oana Roman, unde vedetele și copiii lor au vizitat țara lui Moș Crăciun.

Artista a fost profund impresionată de decorul spectaculos și organizarea impecabilă, menționând că nu a mai văzut așa ceva până acum. Ba chiar, adaugă faptul că este mai entuziasmată decât fiica ei să se afle în locația de lux a soților Pastramă și să se bucure de magia sărbătorilor de iarnă.

Daniela Gyorfi, Crăciun fără fiica sa

Daniela Gyorfi este foarte mândră de familia pe care o are. A petrecut mereu cele mai importante momente alături de soțul ei, George Tal și fetița ei, Măriuca, însă anul acesta, nu vor putea petrece Crăciunul în formulă completă. Vedeta dezvăluie, în exclusivitate pentru wowbiz.ro, ce planuri are de sărbători.

"Dacă vorbim de sensul culinar al cuvântului, ne pregătim mai ușor. Noi cântăm de Crăciun la Londra. O să vină mama lui George să stea cu Măriuca două zile, cât suntem plecați. De Revelion cântăm în Spania, dar o să o facem, cât de mult putem, în familie și mă bucur tare mult.", a declarat Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi, dorințe pentru anul 2022

Ca orice persoană, Daniela Gyorfi are și ea lista ei de dorințe pentru anul ce va urma. Aceasta susține că a fost grav afectată de perioada pandemică și că România se află într-o situație dificilă.

"O să spun un clișeu: sănătate. Îmi doresc să fie pace pentru că sunt niște probleme care se întâmplă aproape de granița noastră, care nu sunt chiar OK. În rest, să revenim la normalitate, pentru că e foarte important. Cred că 60-70% din industria țării noastre și nu numai, este afectată de această pandemie. Noi artiștii am fost chiar din plin loviți. Îmi doresc ca oamenii să prospere, pentru că asta înseamnă că ne merge bine tuturor. În rest, clar îmi doresc melodii pe primul loc. Am acum un proiect cu Boby, cu care sper să am succes.", a precizat Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

