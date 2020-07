EXCLUSIV. Diana Belbiță a luat o bătaie soră cu moartea. „Nu am vrut...”

In articol:

Lupta dintre Diana Belbiță și Liana Jojua a avut loc, azi-noapte, în Abu Dhabi, și s-a terminat înainte de limită cu sportiva noastră învinsă după un meci cât se poate de spectaculos.

”Am pierdut lupta, dar ăsta este sportul. Mă voi întoarce cât de repede voi putea în ring pentru a lupta din nou. Acum am nevoie de timp pentru mine, cu mine, voi merge în România să petrec puțin timp cu familia. Și voi mânca toată ciocolata din lume. Am fost într-o formă foarte bună pentru această luptă, dar am făcut o greșeală uriașă și îmi pare rău pentru asta, pentru că i-am dezamăgit pe toți. Dar vreau să mulțumesc echipei mele și vouă, tuturor pentru tot suportul pe care mi l-ați oferit”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Diana Belbiță, fosta vedetă Exatlon

Adversara ”Prințesei Războinice”, Liana Jojua a epxlicat, în fapt, și cum s-a produs vvicotiria asupra Dianei Belbiță și recunoaște că i-a părut rău că a fost nevoită să o rănească atât de grav.

”Am fost înfometată de dulceața unei victorii în UFC, în ring. În sfârșit, s-a întâmplat, după doi ani! Am fost foarte tensionată înaintea luptei, dar eram și pregătită. M-am pregătit pentru orice procedură de submision, nu doar pentru arm-bar și am sperat să termin lupta înainte de decizia arbitrilor. Am simțit, din păcate, că poziția de arm-bar nu era prea bună și am ajustat-o, iar atunci am simțit că cartilagiile ei cedează. Chiar vreau să o văd, dar a plecat foarte repede cu echipa ei... Nu voiam să îi rup mâna, dar este o fată foarte dură (Diana Belbițăm, n. red.) și nu ceda, așa că a trebuit să o fac, să îi rup mâna”, a spus Liana Jojua.

Diana Belbiță a luptat cu Liana Jojua

Diana Belbiță, ”Prințesa Războinică” care și-a făcut o carieră solidă, în România, în domeniul sporturilor de contact a revenit, după o pauză impusă de epidemia de coronavirus, în ring, în Abu Dhabi, într-una dintre galele UFC de acolo. Încântată nevoie mare, fără să stea pe gânduri, ”Prințesa Războinică” a acceptat lupta cu o tânără originară din fostul stat sovietic Georgia, Liana Jojua, poreclită în lumea sporturilor de contact She Wolf (Lupoaica, n. red.), o sportivă de temut, cu un record personal mai bun decât al Dianei Belbiță. De altfel, lupta dintre cele două, desfășurată conform regulamentelor UFC, de-a lungul a trei reprize, pare ușor dezechilibrată, ”Lupoaica” fiind pe locul 26 în lume, conform tapology.com, iar Diana Belbiță, doar pe 65.

Diana Belbiță a debutat în UFC cu o înfrângere

Anul trecut, Diana Belbiță, după ce a fost făcută praf în ring a primit și o serie de comentarii negative din partea celor care i-au urmărit lupta, comentariile cu pricina făcând-o pe ”Prințesa Războinică” să ia o decizie dură: nu va mai concura, vreodată, sub culorile României. Cu toate acestea, la cea de-a doua luptă în UFC, pierdută înainte de limită, Diana Belbiță a luptat totuși sub culorile României și ale Canadei.