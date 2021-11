EXCLUSIV Elena Merișoreanu și Ilie Caraș au crezut inițial că moartea lui Petrică Mîțu Stoian este o glumă: „Eu nu am crezut. Se mai scrisese despre el că a murit”

In articol:

Este doliu național, după ce Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață la Spitalul de Urgență Reșița.

Acesta a început să se simtă rău în urma unei ședințe de terapie hiperbară, a tușit sânge și a fost dus de urgență la cea mai apropiată unitate medicală. La scurt timp, starea sa de sănătate a început să se degradeze, iar medicii l-au dus la terapie intensivă, unde a fost intubat. Câteva ore mai târziu a făcut un șoc septic și n-a mai răspuns manevrelor de resuscitare. Sâmbătă, 6 noiembrie 2021, în jurul orei 21:00, Petrică Mîțu Stoian a fost declarat decedat.

Vestea a picat ca un fulger pentru toată lumea, iar colegii săi de breaslă au crezut inițial că totul este o glumă, un zvon total neadevărat. Dar nu după mult timp, vestea morții a fost confirmată de apropiați. Nimeni nu se aștepta ca interpretul de muzică populară să plece atât de repede. Toți cei care l-au cunosct au numai cuvinte de laudă pentru el, pe fiecare i-a impresionat prin felul său de a fi și prin glumele sale, iar în jurul lui oamenii râdeau cu gura pțnă la urechi.

Astăzi, în schimb, apropiații, fanii și colegii de breaslă plâng și suspină în lipsa lui.

Regretatul artist ar fi avut mai multe probleme de sănătate pe care nu le-a expus niciodată public. Nu voia să se știe că se confrunta cu probleme, căci voia ca toată lumea să-și amintească de el ca fiind un om plin de viață.

„Era foarte generos, cumpara penru colegii lui de toate. Am fost in concert in Spania, m-a purtat prin toate magazinele, cumpara pentru frate, sora, colegii din ansamblu. Un suflet foarte bun, care n-a avut invidie. Cand a vazut tineri buni, ia luat pe langa el. Cum a facut si cu mine.

El avea probleme cardiace. Petrica avea mai multe probleme mici. In 2019 i s-a scos un rinichi. A fost discret, n-a zis la nimeni. Mie mi-a spus abia dupa ce a venit acasa, doar familia stia. Era foarte modest si discret. N-avea un rinichi, dar asta nu-l impiedica. Era cardiac si-a tot amanat. Avea probleme la o valva si nu voia sa spuna. Oboseala cred ca venea si post-COVID si de la inima.

Eu cred ca terapia hiperbara nu este pentru oricine, mai ales pentru cei care sunt cardiaci si tratati cu anticoagulante. Daca s-a facut supradoza cu anticoagulante, sangele s-a subtiat atat de mult si cred ca s-a dus la un stop cardiac. Mai este posibil ca supradoza de oxigen sa faca bule de gaz la plaman si sa crape o vena care sa provoace hemoragie si de acolo vine imediat socul septic.

Am auzit pe la pranz ca e in stare grava la spital, m-a sunat fiul sau de suflet sa-mi spuna. Pe la 2 l-a intubat. Cand mi s-a zis ca nu mai este am scapat telefonul din mana”, a declarat Ilie Caraș în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Copiii lui erau cei pe care i-a introdus în tainele muzicii populare

Chiar dacă nu a avut urmași biologici, acesta îi considera pe toți tinerii pe care i-a învățat să cânte propriii copii. Alin Gabriel Matei este cel care îi va duce moștenirea mai departe, fiind considerat „fiul său de suflet”.

„Copiii lui eram noi, tinerii artisti. Ne dadea sfaturi, ne ajuta. Pe mine ma suna si imi spunea lucruri si ma felicita. Nea petrica imi spunea: „Să fii om. Sa nu uiti de unde a plecat ca uite, eu am fost sarac si Dumnezeu m-a ajutat.

Alin Gabriel Matei este „fiul” sau, cel care i-a mostenit si repertoriul, un baiat care poate spune totul despre Nana Petre. L-a crescut și l-a învatat”, a mai spus interpretul de muzcă populară.

Petrică Mîțu Stoian simțea nevoia de o pauză

Interpretul de muzică populară nu mai voia să-și încarce programul cu cântări și era foarte selectiv cțnd venea vorba despre viața personală. Nu s-a pregătit de moartă, ba din contră, a muncit o viață, iar acum voia să meargă și să se plimbe prin lume.

Elena Merișoreanu: L-am sunat sa-i spun ca-l vor niste oameni sa intr-un turneu, in Statele Unite. Mi-a spus ca nu vrea, ca el se duce sa se plimbe, nu sa fie legat de un program.

Ilie Caraș: Nu a fost o presimtire. Pe la finalul lui iulie spre august a terminat de aranjat locul de veci. El a zis ca a iesit la pensie si mai selectează din filmari. Spunea ca este timpul sa se plimbe sa mai traiasca pentru el, sa aiba grija de el, ca nu mai vrea sa primească ordine de la nimeni, vrea sa traiasca doar pentru el.

Elena Merișoreani și Ilie Caraș, devastați după aflarea veștilor triste despre Pertică Mîțu Stoian

Ilie Caraș este unul dintre tinerii pe care Petrică Mîțu Stoian, sau cum îl alina el „Nana Petre”, i-a învățat meseria. Acesta spune că a crezut inițial că totul este doar o glumă proastă, iar după ce fiul de suflet al artistului l-a sunat și i-a confirmat veștile triste, pur și simplu a izbucnit în lacrimi.

La fel s-a întâmplat și în cazul Elenei Merișoreanu, care cu greu a putut să-și revină din șocul provocat de moartea bunului ei prieten de scenă.

Ilie Caraș: Eu maine ma duc la inmormantare. Eu nu cred ca nu mai este „Nana Petre”. Eu am plans 2 ore incontinuu, nu am putut sa ma abtin. Am crezut ca este o gluma, ca s-a mai spus despre el ca a murit. Eu n-am crezut pana nu m-a sunat copilul lui de suflet. Eu voiam sa-l sun pe domnul Enceanu, era cel mai in masura, dar cand m-a sunat copilul si am vazut si in presa, am zis ca nu se poate.

Elena Merișoreanu: Mi-a cazut telefonul din mana si nu-l mai gaseam (n.r. cand i-a spus Ilie Caraș că Petrică Mîțu Stoian a murit). Ma sunau de la televiziuni si plangeam, n-am putut sa vorbes. Cum asa?! Azi sa vorbesc cu el (n.r. Petrică Mîțu Stoian) si maine nu mai e?