Petrică Mîțu Stoian s-a confruntat cu o boală necruțătoare, de care doar familia a știut. Interpretului de muzică populară i s-a extirpat un rinichi, în urmă cu doi ani: "A făcut tratament, a făcut și chimioterapie"

In articol:

Au ieșit la iveală noi amănunte referitoare la starea de sănătate a lui Petrică Mîțu Stoian, dinainte de a se stinge pe patul de spital. Se pare că solistul de muzică populară a aflat în urmă cu doi ani că suferea de cancer și chiar a fost supus unei intervenții chirugicale, în urma căreia i

s-a extirpat rinichiul drept.

Citeste si: EXCLUSIV! Niculina Stoican rupe tăcerea! Artista clarifică ce se întâmplă, de fapt, în relația cu impresarul lui Petrică Mîțu Stoian: "Nu sunt certată cu nimeni, drept dovadă dumnealui a fost aseară la Ansamblu"

Petrică Mîțu Stoian a avut cancer

Moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian a șocat o țară întreagă. Artistul s-a stins din viață sâmbătă, 6 noiembrie, după ce starea de sănătate i s-a agravat, în urma unui tratament cu oxigen hiperbaric, realizat într-o clinică privată. Autoritățile s-au autosesizat în cazul decesului cântărețului și au deschis un dosar de ucidere din culpă. Mai mult, familia regretatului solist a cerut și necropsia, care a arătat, potrivit gândul.ro, că Petrică Mîțu Stoian a murit din cauza unei hemoragii la nivelul plămânului, produsă de spargerea unui vas de sânge.

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Acum, noi detalii privind istoricul medical al artistului au ieșit la iveală, iar apropiați ai bărbatului au povestit faptul că interpretul de muzică populară s-a luptat în trecut cu o boală necruțătoare. Mîțu Stoian a aflat în 2019 că suferă de cancer și în același an a fost supus unei intervenții chirurgicale, pentru a-i fi extirpat rinichiul drept.

Citeste si: Primul rezultat al necropsiei lui Petrică Mâțu Stoian! De ce a decesat artistul?- bzi.ro

Cu toate acestea, se pare că la ultimul CT, făcut în luna octombrie, exact atunci când a aflat și că a avut COVID-19, tumoarea nu mai exista, semn că artistul învinsese boala: "A avut un cancer, la rinichiul drept, i l-au scos pe data de 28 mai 2019. De atunci, a făcut tratament, a făcut și chimioterapie, și nu a mai avut nicio problemă. Din acest motiv, a mers să facă un CT (Computer Tomograf – n.r.) acum două săptămâni. Urma ca după acest CT, dacă ar fi fost ceva suspect, să mergem iar la Fundeni, să facem din nou tratament. Dar după CT, nu a ieșit nimic suspect din punct de vedere tumoral. Acesta este adevărul.", a declarat un apropiat al lui Petrică Mîțu Stoian, pentru gândul.ro.

Petrică Mîțu Stoian, alături de impresarul lui, Constantin Gușman [Sursa foto: Facebook]

Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian: "A aflat în urma rezultatului de la CT"

Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, a declarat că, într-adevăr, cântărețul a aflat că avusese COVID în urma unui examen CT. De asemenea, Constantin Gușman a precizat că înainte de acel control artistul s-a testat în repetate rânduri, din cauza simptomelor specifice infectării cu coronavirus, pe care le avea:" El, cu vreo 10 zile înainte, avea ba temperatură, ba îl durea capul și a luat paracetamol și i-a trecut. Și-a făcut singur test rapid. În fiecare zi își făcea test rapid.

Avem dovadă vreo trei din ele. Fiica mea este medic stomatolog și i le trimitea ei. Și chiar are înregistrarea când îi spunea: “Nană, uite că nu am nici astăzi COVID”. (…) Deci de aflat, a aflat în urma rezultatului de la CT. În CT-ul respectiv îi spune că pe plămânul drept are acel geam mat, pe care am înțeles că toți, sau aproape toți 80, 90% dintre cei care trec prin Covid rămân cu acel geam mat, care dispare cu timpul în două, trei luni.", a povestit impresarul interpretului de muzică populară, pentru un post de televiziune.

Citeste si: Petrică Mîțu Stoian ar fi avut o șansă să trăiască! Carmen Harra spune că ar fi fost o posibilitate: ”Avea plămânii foarte afectați după COVID-19”

După ce a primit rezultatul CT, solistul a decis să meargă la Reșița pentru un sejur de 15 zile, timp în care hotărâse că va urma tratamentul cu oxigen hiperbaric, în speranța că va scăpa de acel "geam mat", de pe plămâni:" El a zis, și așa nu mai avem evenimente, «mă duc la o cameră», nici nu am reținut numele atunci, hiperbarică. Nici nu auzisem. Nu știam ce este aia. Păi unde să te duci? A zis: «Este la Constanța și lângă Reșița». Păi și ce îți face acolo? «Mă bagă și dispare acel geam mat mai repede». Mă Petre, nu te duce acolo, că știi că ai probleme cu inima. Nimic. Numai că nu ne-am bătut. El se duce (…) Ori de pe internet, ori cu cine a discutat, nu știu de unde a aflat de asta.

A sunat întâi la Constanța, ne-a răspuns cineva, a zis da, avem pe cineva, vine, face tratamentul și pleacă acasă. Deci exclusă varianta. El cred că abia a așteptat ca să poată să se ducă în partea cealaltă, unde cică este în vârful muntelui și e aer curat. A luat legătura cu medicul respectiv și a luat sejurul acela, pentru că i-a spus că o să aibă nevoie de 15 zile. Sută la sută cred că nu trebuia să ajungă la clinică, din cauza problemelor cardiace.", a mai adăugat impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, pentru același post de televiziune.