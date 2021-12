EXCLUSIV! Iasmina Halas, atac dur de la fostul iubit! Ce a putut să îi facă acesta? "Pe lângă mine mai existau 5 femei minim"

In articol:

Iasmina Halas a fost o concurentă de la “Puterea Dragostei” extrem de iubită de public. Aceasta a avut un parcurs foarte frumos în casă, formând și un cuplu cu Mihai, un alt concurent puternic.

Iasmina Halas, marcată de problemele din fosta relație

Cei doi s-au despărțit la ieșirea din competiție, iar Ismina s-a împăcat cu fostul ei iubit, care avea să o facă să sufere cumplit.

Iasmina Halas și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși au avut un trecut destul de zbuciumat, Iasmina a decis să îi mai dea o șansă fostului ei iubit, fără să știe că nu era o decizie deloc bună. În loc să aibă parte de iubire, aceasta a avut parte de infidelitate și minciună din partea partenerului.

În cadrul emisiunii “Totul despre Puterea Dragostei”, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Iasmina Halas a povestit prin tot ce a trecut cu fostul ei iubit.

“Și eu am crezut că vom fi împreună pentru mult timp, poate chiar toată viața. Probabil dacă o să ajungem să ne împăcăm, nu ne mai desparte nimic, doar că nu a fost așa, a fost mai rău. A fost bine o săptămână, după care au început reproșurile, infidelitățile și chiar în momentul de față nu îmi mai doresc să știu și să aud nimic, să nu mă mai contacteze femeile cu care fostul meu iubit se întâlnește, să mă lase toată lumea în pace, nici să nu mă mai caute pe acasă. Pentru mine este un subiect închis, să se spele cu el pe cap. Nu am nevoie de așa ceva”, a dezvăluit fosta concurentă “Puterea Dragostei”.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au "putrezit" fesele. Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei...- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV Iasmina Halas de la Puterea Dragostei, adevărul despre despărțirea de Mihai Florea: „Eram un cuplu plictisit unul de celalalt”

Blondina a fost contactată și de celelalte iubite ale fostului ei, lucru care a făcut-o să sufere și mai tare. Iasmina a povestit unul dintre episoadele care au marcat-o cel mai tare și pentru care a înțeles că nu mai merită să stea lângă omul cu care se afla într-o relație.

“Chiar după ziua mea, a venit o fată la mine să îmi povestească cum el era cu ea de ziua mea, fără să îmi ureze mie nimic. Probabil nu mai vorbea cu ea sau cine știe ce probleme aveau între ei, iar fata respectivă m-a contactat și mi-a povestit tot.”, a adăugat Iasmina Halas.

Care a fost, cu adevărat, motivul despărțirii dintre Iasmina Halas și fostul ei iubit?

Iasmina Halas [Sursa foto: Captură YouTube]

Potrivit declarațiilor fostei concurente de la “Puterea Dragostei”, relația cu Mihai din cadrul competiției, a fost o greșeală din partea ei, față de fostul său iubit. Totuși, este conștientă că motivul principal al rupturii nu a fost acesta, ci acțiunile bărbatului, care devenise toxic pentru aceasta.

“Plecarea mea în emisiune și apropierea mea de Mihai a fost unul dintre motivele despărțirii, dar am acceptat pentru că oarecum am greșit. (…) Dacă nu a mers de 1500 de ori, nu va merge niciodată. El mai are și un copil și multe alte femei cu care este în relație. Eu eram iubita oficială cea care apăream în poze, dar pe lângă mine mai existau 5 femei minim.”, a mărturisit Iasmina Halas, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Distribuie pe: