EXCLUSIV! Ilie Năstase reacționează după ce numărul 1 din tenisul feminin și-a anunțat retragerea la doar 25 de ani: „Nu sunt de acord că trebuie să te retragi când ai cea mai bună performanță”

Ashleigh Barty s-a retras în mod suprinzător din tenis la vârsta de 25 de ani, de pe primul loc al clasamentului WTA, la mai puțin de două luni de la câștigarea celui de-al treilea titlu Grand Slam din carieră la Australian Open.

Ashleigh Barty, numărul 1 mondial WTA: „Nu mai am ambiție, sunt frântă”

Barty a postat miercuri un interviu de 6 minute, cu fosta parteneră de dublu Casey Dellacqua, pe pagina sa de Instagram. În clip, tenismena australiană explică de ce nu se mai simte capabilă să continue cariera în tenisul profesionist. Până acum, Barty a câștigat trei Grand Slam-uri pe trei suprafețe diferite: Rolland Garros, pe zgură, în 2019, Wimbledon, pe iarbă, în 2021 și Australian Open, pe hard, în ianuarie, anul acesta.

„Am decis să mă retrag din tenis. E prima dată când spun asta. Nu există o metodă mai bună, ci doar metoda mea. E greu să spun asta, dar sunt pregătită și foarte fericită. În inima mea, știu că este bine. Sunt foarte recunoscătoare pentru ce mi-a oferit tenisul. Știu că e momentul potrivit să mă retrag și să-mi urmăresc alte visuri. Mă gândesc la asta de foarte mult timp. Am avut multe momente importante în carieră, care au avut un impact major asupra mea. Mi-am dat seama că fericirea mea nu depinde victorii. Contează doar să dau totul. Acum sunt fericită și împlinită. Am dat tot ce am acestui sport. Sunt foarte fericită. Pentru mine, asta înseamnă succesul. Știu că oamenii nu vor înțelege, dar nu am o problemă cu asta. Am multe visuri, care nu implică să călătoresc prin întreaga lume și să stau departe de familie”, a spus Ashleigh Barty în interviul postat pe Instagram.

Ilie Năstase: „Mi se pare că s-a retras prea devreme!”

Anunțul lui Barty este cu atât mai șocant, mai ales dacă e să ne uităm la forma ei: 25 de victorii din ultimele 26 de meciuri și 3 trofee cucerite în ultimele 4 turnee la care a participat. Barty s-a mai retras o dată în carieră, în 2014, când a luat o pauză de 21 de luni de la tenis, dar a revenit în mai 2016. Întrebat dacă Barty a făcut pasul înapoi prea devreme, legendarul Ilie Năstase spune că jucătorii nu sunt obligați să se retragă mereu în glorie.

„Mi se pare că s-a retras prea devreme! Eu nu sunt de acord cu ce spun toți oamenii din sport, că trebuie să te retragi când ai cea mai bună performanță. E o prostie asta, după mine! Dacă tu scrii cea mai bună carte acum și te retragi, ce înseamnă asta...că ar trebui să renunți doar pentru că ai scris cea mai bună carte?! Te retragi când vrei! Uitați-vă la Federer! Se retrage când vor mușchii lui! Are aproape 41 de ani și vrea să joace în continuare. A dovedit cine e și n-are treabă acum să mai dovedească altceva! Joacă de plăcere. Nu putem să le spunem noi sportivilor când să se retragă! Dacă a fost numărul 1, nu mai contează că a luat 1, 2 sau 3 Grand Slam-uri! La 25 de ani, oricine ar spune <<Dar tu ești zdravănă la cap la 25 de ani?>> Nu putem știi motivele”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.