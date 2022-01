EXCLUSIV! Ilinca Vandici mai sinceră ca niciodată! De ce nu vrea să facă al doilea copil? "Simt că nu o să am de unde să-i dau"

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai de succes prezentatoare TV de la noi din țară. Aceasta este admirată și apreciată pentru frumusețea și inteligența pe care le posedă. Ilinca este împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, bucurându-se atât de proiecte senzaționale, dar și de o familie minunată.

Ilinca Vandici spune motivul pentru care nu vrea al doilea copil

Prezentatoarea Bravo, ai stil! Celebrities este invidiată pentru silueta ei perfectă, parcă trasă printr-un inel.

Ilinca Vandici [Sursa foto: Captură YouTube]

Pe lângă faptul că este o prezentatoare TV extrem de carismatică și talentată, Ilinca Vandici este și o mamă extraordinară. Aceasta își iubește nespus fiul, pe Zian, care a venit pe lume ca o binecuvântare pentru ea. Invitată în cadrul emisiunii moderate de Irisha, difuzată exclusiv pe canalul de Youtube WOWnews, Ilinca vorbește despre depresia prin care a trecut după naștere și ce sentimente o încearcă din postura de mamă.

"La venirea pe lume a lui Zian, eu am zis: "M-ați pierdut". Eu nu mai pot să fiu profesionistul Ilinca Vandici, eu sunt mama. A crescut, s-a dezvoltat extrem de frumos, i-a plăcut, de multe ori mi-a spus că vrea să vină la mine la muncă. (...) Țin minte că după ce l-am născut pe Zian, pentru că treceam printr-o depresie de care habar n-aveam, dar eram un pic dată peste cap și tocmai prin asta se manifesta faptul că plângeam din orice. Acum am depășit momentele, să zicem că am depășit depresia, însă tot sunt destul de sensibilă. De multe ori mă simt vinovată că trebuie să plec de lângă Zian ca să muncesc, dar în egală măsură încerc să controlez sentimentele, pentru că o fac pentru mine și în al doilea rând pentru el." , a declarat Ilinca Vandici.

Deși este foarte fericită și mândră de copilul ei, prezenattoare TV susține faptul că nu își mai dorește al doilea copil. Aceasta și -a motivat alegerea și a explicat cum privește ea rolul unei mame.

"Tot ce are legătură cu copiii mă sensibilizează foarte tare, pentru că fiind mamă înțeleg ce înseamnă a avea un copil, a avea această responsabilitate, a avea grija lui în permanență. Știu cât de mult mă implic, știu cât de greu e și doar cine nu-și crește copiii și nu stă cu ei în casă zi de zi poată să spună că e ușor. De aceea nu mai fac al dolilea copil, pentru că efectiv simt că nu o să am de unde să-i dau și lui la fel de bine cum încerc să îi dau lui Zian.", a mărturisit Ilinca Vandici, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Ilinca Vandici spune adevărul despre soțul ei

Ilinca este căsătorită cu Andrei, totodată tatăl copilului ei. Cei doi se iubesc foarte mult, însă sunt discreți în ceea ce privește intimitățile din relația de cuplu. Tot în cadrul interviului cu Irisha, Ilinca și-a deschis sufletul și a dezvăluit secrete din spatele căsniciei și cum il vede, cu adevărat, pe partenerul ei de viață.

"Cel mai important om din viața mea este Andrei! Datorită lui Andrei îl am pe Zian. Zian nu că e pe locul doi, dar eu prețuiesc momentele pe care le am cu soțul meu, de a fi singuri, de a ne relaxa, de a avea timpul nostru, momentele noastre. Mi se pare că sunt foarte importante și uite așa, pentru că am fost mereu atentă la asta, și el și eu, am reușit să ne păstrăm căsnicia super liberă, super frumoasă, deschisă, naturală, sănătoasă și nu ne-am debusolat, n-am venit să ne clatine absolut nimic, tocmai pentru că nu am pus copilul neapărat pe primul plan. Mai întâi e soțul meu."

