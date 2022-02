EXCLUSIV! Ioana Filimon este din nou singură? Fosta concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities” recunoaște: „Nu mai contează!”

In articol:

Ioana Filimon prioritizează afacerile și a decis să ia o pauză de la modelling și televiziune deocamdată. În viața privată, fotomodelul este pregătit pentru noi surprize după ce a dat de înțeles că este din nou solo.

Ioana Filimon: „N-am înțeles nimic pe moment din toată nebunia”

Ioana Filimon s-a întors acasă, în Timișoara, după ce a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities!”, și a decis să lase Bucureștiul în urmă de tot ca să concentreze mai mult pe viața intimă și pe afaceri. Chiar dacă s-a încheiat cu o eliminare controversată, fotomodelul a mărturisit că a înțeles mult mai bine lecțiile show-ului după o perioadă de respiro.

„Am avut o perioadă de relaxare și liniște după Bravo. Pentru mine a fost o experință foarte mișto dar, în același timp, foarte solicitantă pentru că făceam naveta Timișoara- București săptămânal. După am avut nevoie de vreo două săptămâni să-mi revin pentru că nu mai înțelegeam nimic! Norocul meu a fost că am avut stilist și m-a ajutat. Sincer nu am înțeles nimic pe moment din toată nebunia și am realizat după, când m-am uitat la TV, pentru că, atunci când ești stresat ca să dai tot ce poți, te mai pierzi.

A fost mult mai greu decât m-aș fi așteptat!”, a declarat Ioana Filimon în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Citeste si: Cum o susțin Ioana Filimon și Nicoleta Dragne pe Ruxi Opulenta, după ce aceasta a declarat că este singură în competiție fără ele

Ioana Filimon: „De acum încolo o să fiu din ce în ce mai bine!”

Iubitul israelian al Ioanei Filimon din perioada „Bravo, ai stil!” a apărut la televizor în trecut, inclusiv în show-ul de modă. Wasim a susținut-o pe partenera lui dar, odată ce concursul s-a aprins, atitudinea Ioanei a părut să fie mai distantă. Acum se pare că relația dintre cei doi s-a răcit de tot.

„Sunt bine cu mine însumi și important este că sunt sănătoasă. Acum că e cineva în viața mea, sau că nu mai e, sau că a fost...Nu mai contează! De acum încolo o să fiu din ce în ce mai bine!”, le-a spus Ioana Filimon jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a făcut modelling de la 16 ani, iar drumul a dus-o până la titlul de Miss România în 2016. Ioana Filimon își dorește în acest moment să lase industria modei și cea a showbiz-ului deoparte, ca să își extindă afacerile.

„Eu fac un curs de cofetar de foarte mult timp. Mi-ar plăcea să-mi deschid o cofetărie! Mi-ar plăcea să mai gust câte ceva din când în când. Ciocolata e viața mea!”, a zis Ioana Filimon.

Distribuie pe: