EXCLUSIV. Iubita lui Sorin Pușcașu, momente critice la naștere! Dezvăluirile făcute de prezentator: ”Asistentele au început să țipe când au văzut-o”

In articol:

Sorin Pușcașu a vorbit în platoul WOWbiz, în emisiunea pe care o prezintă alături de Cornelia Ionescu, despre momentele complicate prin care a trecut iubita lui, Laura, înainte să nască. Tânăra a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe nume Zayn Alexander.

Totuși, până să nască, Laura s-a panicat puțin pentru că a întâmpinat câteva complicații. Sorin a povestit cu lux de amănunte cum Laura a născut mai devreme decât trebuia și s-a confruntat cu o situație delicată, însă se bucură că acum totul este în regulă.

Citeste si: EXCLUSIV! Sorin Pușcașu a devenit tătic! Iubita lui, Laura, a născut un băiețel

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

Sorin si Laura [Sursa foto: Instagram]

Laura, iubita lui Sorin Pușcașu, complicații înainte să nască

Sorin Pușcașu a detaliat problemele cu care s-a confruntat Laura, înainte de a-l aduce pe Zayn pe lume. Aceasta a fost nevoită să facă cezariană, după ce i s-a desprins placenta.

Citeste si: Mădălin Feraru intră în ”cușcă”. Regele TikTok-ului se bate în ring, în aceeași zi cu Iancu Sterp! Când vor avea loc luptele

” Bucuria noastră este Zayn Alexander, pe care-l iubim tare de tot. El s-a născut puțin mai devreme. Din păcate, s-au întâmplat câteva probleme cu sarcina. Bebele ar fi trebuit să se nască puțin mai târziu. Eu am zis să fim mai precauți și să plecăm la Constanța pentru că ne doream să nască Laura la o clinică de acolo. Am zis hai să fim precauți și să plecăm cu câteva săptămâni înainte. Am plecat pe data de 8 și am ajuns acolo..pe 8 am avut și o programare la doctorul cu care Laura a făcut operația. Imediat după consult, iar Laura a început să aibă contracții.

Am tot stat, au zis că este normal. La 1 jumătate noaptea i s-a rupt apa. Ne-am panicat puțin. La clinică ne-am dat seama cât era de serios, pentru că asistentele când au văzut-o pe Laura au început să țipe pe coridoare. Au luat-o repede, nici n-am apucat să mă duc cu ea. Am reușit și eu să ajung lângă ea. Doamna doctoră i-a zis Laurei că nu mai este de naștere naturală, sper că înțelegi. Este de cezariană pentru că i s-a desprins placenta. Chestia asta cică se întâmplă rar. Asta s-a întâmplat. I-a curs foarte mult sânge, bebele a înghițit sângele, doamna doctoră ne-a spus că dacă mai întârziam, ar fi putut să nu mai fie bebele. Doamne ferește! Eu am fost lângă Laura, am stat la capul ei când îi făcea cezariană”, a povestit Sorin Pușcașu, în emisiunea WOW Jurnal.