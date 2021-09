EXCLUSIV! Liviu Vârciu și Anda Călin, petrecere de lux în cinstea băiatului. WoWbiz.ro a aflat detalii despre eveniment și invitați

In articol:

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc, astăzi, emoții mari! Cei doi vor da o mare petrecere în cinstea botezului fiului lor. Wowbiz.ro a stat de vorbă cu Anda Călin și ne-a spus detalii în premieră de la petrecerea de diseară.

Liviu Vârciu și Anda Călin, petrecere cu fast în cinstea băiețelului

Liviu și Anda, în vacanță [Sursa foto: Instagram]

Liviu și Anda formează unul dintre cele mai sudate și fericite cupluri din showbiz. Ei au împreună doi copii: Anstasia și Matei. Astăzi este o zi mare pentru cei doi îndrăgostiți, pentru că vor da o mare petrecere în cinstea fiului lor. Matei, băiețelul lor, a fost botezat în octombrie anul trecut, însă, din cauza pandemiei, părinții au fost nevoiți să amâne petrecerea. Eaxct așa cum ne-a declarat Anda Călin în exclusivitate în luna iulie, petrecerea va avea loc în această seară.

"Vom face petrecerea în toamnă, undeva în septembrie, nu am fixat data încă. Matei are un an și aproape două luni și vom organiza o petrecere cu mulți invitați. Sperăm să putem petrece și că nu vor fi din nou restricții.", a declarat Anda Călin în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în luna iulie.

Ce vedete sunt invitate la petrecere și cine va cânta

Petrecerea de botez din această seară se va desfășura într-un local de lux din Capitală, o locație des aleasă de vedetele din showbiz. Evenimentul este unul mare, pentru că Anda și Liviu așteaptă peste 200 de invitați. Seara va fi presărată cu multe surprize, pentru că Liviu Vârciu și Anda Adam își doresc ca invitații să se simtă bine și să se distreze.

De la eveniment nu aveau cum să nu lipsească și vedete, prieteni apropaiți ai cuplului. Pepe, Alina Pușcaș, Oana Roman, Aurelian Temișan, Lora, Andreea Bănică, Raluka sunt doar câteva dintre vedetele care vor merge la merele eveniment.

În presă a apărut și informația că Anda și Liviu vor petrece atât în cinstea băiețelului, dar vor sărbători și căsătoria lor. Iubita artistului a infirmat zvonurile și spune că evenimentul este dedicat doar băiețelului lor.

"Nu este adevărat. Așa cum am scris și pe invitații, lumea este așteptată la botez, nu la căsătorie. Va fi o petrecere cu peste 200 de invitați și se va desfășura într-un cunoscut local din București. Nu m-am hotărât cu ce mă voi îmbrăca, voi purta sigur o rochie. Atmosfera la petrecere va fi întreținută de Jean de la Craiova, Bella Santiago. Taraful Cleante, Ionut Galani, Mircea Cazan. Vor fi alături de noi rudele și prietenii. Voi enumera doar câțiva dintre invitați: Pepe, Raluka, Andrei Ștefănescu, Oana Roman, Aurelian Temișan, Alina Pușcaș, Lora, Andreea Bănică. Va fi o seară cu surprize, chiar și la tort va fi un moment pregătit pentru invitați.", a declarat Anda Călin în exclusivitate pentru wowbiz.ro.