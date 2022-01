EXCLUSIV Mădălin de la Puterea dragostei, relație secretă cu Simona?! ”Ne-am apropiat după ce am părăsit show-ul de la Istanbul”. Cum a reacționat Naba

In articol:

Mădălin de la Puterea dragostei, relație secretă cu Simona?! Lucrurile se schimbă după Puterea dragostei în cazul lui Mădălin, unul dintre cei mai contestați concurenți din sezonul 4 al show-ului! Astfel, după o serie de încercări

de a avea o legătură amoroasă în casă, bărbatul pare că si-a găsit jumătatea, în mod surprinzător, chiar din emisiunea care s-a încheiat pentru el!

”Îmi place Simona, și acum, suntem mai conectați unul cu celălalt mai mult ca niciodată, deși nici măcar unul dintre noi nu mai e în format!”, a început să povestească Mădălin în cadrul emisiunii ”Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu” în urmă cu ceva vreme, de fapt, chiar la întoarcerea în țară.

Mădălin de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Mădălin de la Puterea dragostei, relație secretă cu Simona? ”În ultima vreme, cât am mai rămas în casă, eu am fost atras de firea sa blândă”

Mădălin a explicat și ce l-a apropiat de Simona, cea care a părăsit competiția la scurt timp după el, după o altercație cu Naba. ”Mi-a plăcut de la început de ea, dar, nu știu ce s-a întâmplat în timp, am fost eu distras de alte fete, sau a fost ea mai concentrată pe altcineva. Nu știu…cert este că în ultima vreme, cât am mai rămas în casă, eu am fost atras de firea sa blândă. Deși m-am sărutat cu Naba, cea pe care o știam dinainte de emisiune, parcă… mă atrăgea simplitatea și sensibilitatea Simonei, motiv pentru care am petrecut mai multe momente împreună”, a mai comentat Mădălin la ”Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu”, lăsând cumva să se înțeleagă și faptul că el ar fi fost cauza durității Nabei la adresa Simonei.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Simona și Mădălina de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Mădălin, dezvăluiri despre legătura cu Simona din acest moment! ”Vorbim…totul e altfel decât acolo”

Mădălin de la Puterea dragostei, relație secretă cu Simona? Mai mult decât atât, în cadrul aceleași emisiuni, Mădălin avea să dezvăluie faptul că, după plecarea din emisiunea de la Istanbul, el și Simona au păstrat legătura și au început să vorbeacă mai des, chiar dacă

distanța îi separă, tânăra preferând să meargă în străinătate, la familie!

Citeste si: Alex Zănoagă, în lacrimi după despărțirea de Simina! Ce s-a întâmplat în casa lor, la două zile după ce el și-a făcut bagajele și a plecat: „A plâns”

”Ne-am apropiat după ce am părăsit show-ul de la Istanbul, vorbim… totul e altfel decât acolo. Nu pot însă să spun mai mult de atât, vom vedea ce ne rezervă viitorul, dacă va fi să fie ceva între noi, dacă nu”, a povestit fostul concurent de la Puterea dragostei, care a mai specificat și faptul că el nu ar spune NU unei relații serioase.

Distribuie pe: