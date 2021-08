EXCLUSIV Mădălina și George de la Puterea Dragostei își doresc un copil: ”Va fi cea mai mare fericire”

In articol:

Mădălina și George de la Puterea Dragostei au făcut dezvăluiri exclusive despre relația lor de după emisiune. Cei doi foști concurenți ai competiției fenomen de la Kanal D își doresc un copil, însă nu în momentul de față. În mediul online, de ceva vreme, se specula faptul că tânăra ar fi însărcinată, după cum a dat de înțeles pe rețelele sociale.

Ei bine, Mădălina a recunoscut, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, că nu este deloc adevărat, însă că s-ar bucura să aibă un copil cu George.

Citeste si: EXCLUSIV George și Mădălina de la Puterea Dragostei, despre neînțelegerile din relația lor: ”Avem mentalități diferite”

Pe de altă parte, George consideră că nu este momentul potrivit pentru a avea un copil, însă dacă s-ar întâmpla, cu siguranță, va fi cea mai mare fericire pentru ei doi.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Mădălina: Au apărut zvonuri că sunt însărcinată, nu este adevărat. Mi-as dori foarte mult, dar nu este adevărat.

George: Dacă vine, trebuie să fiu pregătit. Îmi plac copiii foarte mult, dar important este să ne asezăm putin mai bine, incat să putem să stăm într-un confort atât noi cât și copilul, copiii. Dar dacă va veni fără să știm, cu siguranță va fi cea mai mare fericire.

Mădălina și George de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Facebook]

George și Mădălina de la Puterea Dragostei, despre certurile din relația lor

Mădălina și George au recunoscut că există și certuri în relația lor, deși iubirea lor le învinge pe toate.

Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au mărturisit că în ultima perioadă au stat puțin despărțiți, pentru că lucrează în orașe diferite. Totodată, Mădălina a punctat că ei doi au și mentalități diferite, căci au crescut în țări diferite.

Citeste si: Mădălina de la Puterea Dragostei este însărcinată?! Iubita lui George a cerut ajutorul susținătorilor: ”Am doar niște amețeli, dar e normal...”

Mădălina: În ultima perioadă am fost puțini despărțiti, el lucrează la Constanța, eu la București, dar nu aveam certuri foarte mari, sunt lucruri mărunte. (…) Avem mentalități diferite. Eu am crescut in Italia, el in România, suntem diferiti.