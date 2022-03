EXCLUSIV Maria Lungu dă de pământ cu Marinescu în direct! Ce a aflat despre el? „Am realizat mai târziu. Este clar”

In articol:

Maria Lungu și Cristian Marinescu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din sezunul trei „Puterea dragostei”. Toată lumea se aștepta ca relația lor să continue și după încheierea filmărilor, însă totul a luat o întorsătură neașteptată.

Imediat după ce a câștigat emisiunea, tânărul s-a despărțit de iubita lui într-un mod total neașteptat, iar acum amândoi își aruncă cuvinte grele în spațiul public.

Recent, Maria Lungu a venit în emisiunea Corneliei Ionescu și a spus despre fostul ei partener că se folosește de numele ei pentru vizualizări și popularitate în mediul online.

Cornelia: Consideri că Marinescu se afirmă prin intermediul tău?

Maria Lungu: Păi asta face! Asta s-a întâmplat și în emisiune, dar am realizat eu mai târziu. Atâta timp cât în momentul în care atunci când am ieșit din emisiune nu a mai vrut să aibă nicio relație cu mine este clar, omul a vrut să fie acolo unde nu este acum, dar a vrut să câștige emisiunea, a câștigat-o, s-a spălat pe mâni și a vrut să meargă mai departe.(...)

Nu sunt supărată, nu am niciun sentiment de ranchiună sau supărare. Sunt foarte relaxată, mai ales poate dacă eram supărată sau dacă mai aveam vreun sentiment poate încercam să ascund lucrurile astea sau să nu le vorbesc, însă, cu toată lejeritatea, într-adevăr, am am deschis ochii, dar prea târziu. Nu-i doresc niciun rău, îi doresc să ajungă acolo unde și-a dorit, dar să înceteze să mai zică „Maria”, îl provoc. Încetează să mai vorbești despre Maria, vorbește despre tine.

El vorbește și când nu e întrebat. Eu, când am plecat la Chișinău, l-am rugat să înceteze toate lucrurile care ar putea da vreun subiect de discușie ceva. În momentul ăla, a postat un filmuleț cu mine la el pe Tiktok, deși noi nu mai aveam nicio legătură. Verificați și voi vizualizările cînd e Maria lângă el și când e lângă altcineva. El, dacă nu sunt eu acolo, nu mai are acea audiență și e conștient de asta.

Maria Lungu, reacție vehementă: „Nu am fost niciodată doamna Marinescu”

În urmă cu ceva timp, câștigătorul sezonului trei „Puterea dragostei” a făcut o afirmație despre Maria, care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. El a numit-o pe aceasta „doamna Marinescu”. În emisiunea Corneliei Ionescu, tânăra a comentat dur această afirmație.

„Nu am fost niciodată doamna Marinescu, vă fac eu deznodământul. A spus așa pentru că știa că lumea va avea o reacție dacă spune cuvintele astea. Nu a simțit niciodată nimic pentru mine, a avut doar o apropiere mai mare pentru că, fiind în acel show, tu nu ai pe nimeni lângă tine.

Dacă el se îndrepta spre alte femei, el nu ajungea unde a ajuns. A fost lângă mine ca să nu-l judece lumea.

Eu l-am iubit pe el, însă, am deschis ochii foarte târziu și, da, au fost femei care voiau să fie cu el. Trebuia să renunț eu și să le las cale liberă, pentru că erau femeile care meritau să fie cu el”, a mai declarat Maria Lungu, în exclusivitate, la WOWbiz.ro.

De ce s-au apropiat în ultimul sezon „Puterea dragostei”: „Am vrut să înțeleg”

Maria Lungu și Cristian Marinescu s-au reîntâlnit pentru prima dată după despărțire la filmările sezonului patru „Puterea dragostei”, acolo unde păreau că au ajuns la sentimente mai bune, ba chiar unii au sperat la o împăcare. Se pare că, de fapt, blondina își testa sentimentele, pentru a înețelege dacă mai este îndrăgostită de fostul ei iubit și dacă a avut dreptate cu tot ce a spus despre el.

„Anul acesta am vrut să înțeleg eu pentru mine dacă mai am sentimente pentru el. Am vrut să înțeleg eu ce fel de om este. Iubirea nu se pierde atât de ușor, și m-am convins încă odată. Lucrurile astea au ajuns ca să mă facă pe mine să înțeleg de ce nu m-am trezit mai devreme.

Eu am fost inițiatoarea la tot ce însemnă cuplu Maria și Marinescu. Tot ce ați văzut și ce ați văzut între noi a fost pentru că eu mi-am dorit și pentru că eu am luptat pentru asta”, i-a mai mărturisit aceasta Corneliei Ionescu.