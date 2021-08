EXCLUSIV Mariana Danilenco, primele declarații despre eliminarea de la Puterea Dragostei. Regretă sau nu frumoasa moldoveancă că a părăsit emisiunea?

Mariana Danilenco [Sursa foto: Instagram] 17:43, aug 11, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Mariana Danilenco este una dintre fetele cu cel mai longegiv parcurs în casa Puterea Dragostei. Șatena a intrat în emisiune cu gânduri mari și cu dorința de a-și găsi alesul, însă, din păcate, nu a reușit să plece de mână cu niciunul dintre concurenți.

Citeste si: Mariana de la Puterea dragostei a fost eliminată! Cristina Mihaela: „Merită să fie aici”

Mariana Danilenco, primele impresii după eliminarea surpriză de la Puterea Dragostei

Mariana a părăsit emisiunea la care a luat parte după luni de zile în care a încercat să-și găsească dragostea. Deși a încercat să se apropie de câțiva dintre băieții care i-au făcut curte, tânăra nu a reușit să aibă o conexiune specială cu niciunul dintre ei, așa că a părăsit singură casa Puterea Dragostei.

Cât despre plecarea din Turcia, frumoasa moldoveancă a declarat că nu regretă nicio secundă eliminarea, ci dimpotrivă, se bucură că dorința i-a fost îndeplinită și a putut merge acasă, unde era așteptată cu sufletul la gură de familie: "Într-adevăr, pot să spun că îmi pare rău, pentru că am stat atât de mult timp acolo, am cunoscut persoane foarte dragi, dar mă simt și foarte bine fiindcă sunt din nou acasă, relaxată, eu, sincer, nu m-am uitat niciodată la emisiune și nici acum, când a fost eliminarea mea, nu am putut să mă uit.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Eu sunt o persoană mai sensibilă și de câte ori cineva era în față, chiar dacă era o persoană apropiată sau mai puțin apropiată, oricum vărsam niște lacrimi. Văzând-o pe Aya acolo, în fața mea, era normal să fiu emoționată, dar aș putea spune că erau și lacrimi de fericire. Mă gândeam, pe de-o parte, că rămân acolo persoane dragi, cu care m-am obișnuit în această perioadă lungă de timp, dar era și chestia că revin acasă, la familie, la prieteni. Eu îmi doream să merg acasă.", a povestit Mariana, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Mariana Danilenco[Sursa foto: Instagram]

Mariana Danilenco, despre intențiile cu care a pășit în casa Puterea Dragostei

Mariana a pășit cu speranță în casa Puterea Dragostei, dorindu-și să găsească un bărbat alături de care să își formeze o familie.

Citeste si: Mariana de la Puterea Dragostei l-a uitat definitiv pe Cristian Comănici! Concurenta, surprinsă în tandrețuri cu Victor

Deși nu a avut atât de mult noroc pe cât s-a gândit, șatena a mărturisit că nu s-a putut apropia de oricine, pentru că voia să fie lângă cineva cu care să aibă o relație serioasă și care să se plieze principiilor sale: "Atâta timp cât nu întâlnești persoana cu care să fii 100% convinsă că poți avea o relație...Eu, sincer, nu îmi doresc doar o relație, îmi doresc și o familie, și din cauza asta a fost mult mai dificil, am avut și anumite principii de la început, vârsta pentru mine contează foarte mult, eu având 27 de ani, am avut așteptarea ca să întâlnesc o persoană mult mai mare ca mine. Nu puteam să mă obișnuiesc cu ideea de a fi cu cineva mai mic de vârstă", a încheiat fosta concurentă de la Puterea Dragostei.