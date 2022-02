EXCLUSIV. Mihai Mitoșeru a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a divorțat: ”Am greșit, recunosc. Am fost fraier”. Mărturisirile emoționante făcute de prezentatorul TV

In articol:

Mihai Mitoșeru a fost prezent în emisiunea ”Interviu WOW” prezentată de Diana Bianca, unde a făcut dezvăluiri inedite despre viața lui personală, din timpul pandemiei de COVID. Prezentatorul TV susține că toată lumea trebuie să învețe cât mai multe din această perioadă grea.

De altfel, Mihai Mitoșeru spune că el a învățat în multe în doi ani de pandemie, în care a avut parte de clipe foarte grele.

Moderatorul de televiziune a dezvăluit că a divorțat de soția lui, pentru că așa credea că este mai bine la acea vreme. Mihai Mitoșeru recunoaște că a greșit, că n-a știut să aprecieze persoana de lângă el la momentul potrivit.

”Să învățăm din perioada asta de pandemie multe. Eu am învățat multe în doi ani de zile. Mie mi s-au întâmplat toate în acești doi ani. Aș fi vrut să nu existe. Am divorțat..că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez, am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai. Am făcut multe greșeli, întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat, că am fost fraier...”, a spus Mihai Mitoșeru, în platoul WOWbiz.

Mihai Mitoșeru, despre problemele de sănătate ale mamei lui

Prezentatorul TV a detaliat și problemele de sănătate cu care mama lui s-a confruntat, în timpul pandemiei de COVID. Mihai Mitoșeru mărturisește că și acum stă cu stres, când mama lui nu-i răspunde la telefon.

”După aceea s-a întâmplat cu mama să aibă tumoră pe creier, 6 centimetri, exact acum un an și ceva s-a operat. După aceea a fost bine, a fost rău, a fost bine, a fost rău. Și acum stau cu stres, când mă sună, nu mă sună, a luat pastile, n-a luat pastilele...dacă nu răspunde, deja înnebunesc și plec spre ea. Așa e normal să fie un copil. Am învățat la un moment dat că trebuie să înveți să te descurci singur. Niciodată n-am știut sau n-am vrut să mă descurc singur. Aveam o soție, am o mamă, dar la un moment dat poți să nu mai ai. Soția nu mai e...”, a mai spus Mihai Mitoșeru.