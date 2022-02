EXCLUSIV. Mihai Trăistariu intervine în scandalul pornit după semifinala Eurovision: ”Dezamăgire profundă”. Ce spune artistul despre concurenții calificați în Marea Finală: ”Parcă sunt la un concurs județean”

In articol:

Mihai Trăistariu a spus, din nou, lucrurilor pe nume după scandalul care a pornit după semifinala Eurovision România 2022. Celebrul artist a simțit o profundă dezamăgire, după ce a vizionat ediția de sâmbătă a Selecției Naționale. În mediul online a fost stârnită o adevărată revoltă printre fanii concursului, care au criticat foarte aspru deciziile juriului.

Se pare că și Mihai Trăistariu, cel care a obținut locul 4 la Eurovision Song Contest în anul 2006, are o părere nu prea bună despre tot ce s-a întâmplat, de la organizare la juriu.

”Am urmărit semifinala de sâmbăta aceasta, unde trebuiau aleși 10 finaliști. Am avut o dezamăgire profundă, pe partea de organizare. Peste 50 de gafe din partea prezentatorilor, care se vedeau că nu au experiență, dar nu m-ar fi deranjat asta, dar parcă prea greșeau și nu știau să treacă cu umor peste gafele lor(...) juriul m-a enervat la maxim, au fost foarte răutăcioși, nu am văzut în viața mea niște jurați care și-au atribuit titlul de zei ai muzicii sau nu știu ce credeau ei. Vorbeau atât de urât cu concurenții, care sunt niște tineri ce aspiră la showbiz, nu poți să-i taxezi așa, să le vorbești așa urât și arogant. Au fost foarte multe răutăți pe partea de juriu, eu aș renunța definitv la juriu în România. Sunt țări care își trimit reprezentantul Eurovision fără juriu, doar cu publicul. Dar poate la noi e riscant, pentru că se votează puțin și riști să te voteze prieteni, mama, tata și cine are mai mulți prieteni câștigă(...) trebuie să te gândești dacă concurentul face ceva pe scenă internațională, ei jurizau cu totul anapoda. Au picat niște piese bune, eu am fost foarte dezamăgit de rezultate”, ne-a dezvăluit Mihai Trăistariu.

Cezar Ouatu nu s-a calificat în finala Selecției Naționale, însă Mihai Trăistariu spune că ar fi trebuit ca acesta să meargă mai departe, pentru că vocea lui este foarte bună: ”A picat Cezar Ouatu, care iartă-mă, a reprezentat o dată România la Eurovision, nu poți să-l lași acasă. Cezar a cântat impecabil, nu ai ce să-i reproșezi și piesa nu era rea. Poate nu era de câștigat, dar să nu fie în Finala Eurovision... Au luat niște copii tineri, care se vedea că sunt timorați, care au și falsat, adica nu se jurizează așa. Eu în momentul ăsta, din cei 10, nu văd nimic wow. Nu am văzut ceva consistent, din experiența mea de Eurovision, nu am văzut pe nimeni care să se califice în finala mare din Torino. Eu cred că și ca-n anii trecuți o să rămânem tot la semifinală. Poate printr-un miracol, dar nu văd”.

Mihai Trăistariu, despre piesele bune care nu s-au calificat în finală

Mihai Trăistariu a vorbit și despre Dora Gaitanovici, concurenta despre care susține că are cea mai bună voce, însă piesa n-o ajută. Despre E-an-na cu piesa Malere, artistul susține că este o mare pierdere că nu au fost calificați în Marea Finală. Mihai Trăistariu susține că piesa Malere a fost votată de 10.000 de fani ai Eurovisionului, fapt care ar fi trebuit să-i pună pe gânduri pe jurați. Reamintim că, scandalul pe internet a pornit după ce E-an-na, Aris sau Eugenia Nicolae nu s-au calificat în Marea Finală a Eurovisionului, deși au fost votați în număr mare de fanii concursului muzical.

” Avem voci bune, este o fată, Dora Gaitanovici, cea mai bună voce, după opinia mea de acolo, dar nu are piesă bună. La fel, sunt piese interesante, dar sunt prea moi. Sunt niște copii care cântă bine, ei sunt buni, dar timorați, parcă sunt la un concurs județean.

La Malere e o pierdere uriașă pentru că juriul trebuie să fie deștept sau televiziunea, să se uite la părerile fanilor, care sunt câteva mii, care totuși au dat 10.000 de voturi, iar locul doi avea 3.000. Păi dacă piesa asta are 10.000 trebuie să te pună de gânduri, că e dorită de public. Eurovisionul trebuie să fie un concurs pentru oameni, pentru public, nu pentru cinci jurați. Atunci hai să vedem și ce spune lumea. Nu-ți place de ei pentru că sună a manea, păi este o parodie, au si zis. Atunci e o pierdere pentru competiție, ei erau clar pentru Finală, erau de top 3 în mintea mea.

Mie mi-a plăcut și Aris, este o fată care a mai concurat, era în sondaje pe locurile 2, 3. Au picat-o. A cântat foarte bine. Fata a cântat impecabil și cred că era de nivel internațional. Deci iar o pierdere. Și a mai fost o piesă etno, Eugenia. Iarăși nu trebuia să pice. Au intrat niște copilași, cărora le doresc succes, dar mai degrabă mergeau la concursuri de talente locale, unde câștigau. Eurovisionul e complex, o să vadă cine câștigă”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro