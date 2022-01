EXCLUSIV! Mihai Trăistariu vrea să lanseze noi talente în showbiz-ul românesc cu un concurs TV: „Vreau să fac turul televiziunilor din România cu câștigătorul!”

In articol:

Cântărețul, care a devenit celebru odată cu trupa Valahia și cu clasarea pe locul al patrulea în finala Eurovision din 2006, are în minte un plan foarte ambițios pentru anul

Mihai Trăistariu: „Țelul meu pentru 2022 este să am piesa și luna.”

acesta. Trăistariu vrea să-i țină pe fani „în priză” lună de lună, cu piese noi, și să promoveze copii talentați, nu doar la muzică, prin televiziunea care se va lansa luna aceasta, în primă fază, online.

Mihai Trăistariu pe scenă [Sursa foto: Facebook]

Trăistariu a avut un 2021 dificil, ca mulți alți artiști. Unul dintre cele mai mari regrete ale sale este faptul că nu le-a mai livrat oamenilor material nou, așa că se pune pe treabă serios în noul an.

„Mi-am lansat un studio de înregistrări în Constanța în luna octombrie, în aceeași clădire cu școala de muzică. Lucrez cu trei băieți foarte talentați. Le-am zis că și așa pandemia ne-a cam îngenuncheat pe noi, artiștii, așa că țelul meu pentru 2022 este să am piesa și luna. Nu neapărat pentru un album. Nu prea se mai poartă albumele. Oamenii preferă YouTube-ul sau rețelele sociale”, a declarat Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu despre noua sa televiziune: „Am făcut deja hârtiile pentru CNA.”

Mihai Trăistariu la filmări pentru noul său post TV [Sursa foto: Facebook]

Cântărețul nu poate sta departe de televiziune, o altă mare pasiune de-ale sale, drept pentru care vrea să facă ceva pe cont propriu. Și nu este vorba doar despre o emisiune, ci un întreg canal TV dedicat spectacolului. Vedeta noului post al lui Trăistariu va fi show-ul său de talente pentru copii.

„Cu asta mă ocup acum. Îmi deschid o televiziune. Deocamdată online și, peste câteva luni, o s-o lansez local, în Constanța, după regional și, la anul, național. Am făcut deja hârtiile pentru CNA. Am inaugurat un concurs, <<Mihai Trăistariu caută o vedetă>>, unde am 75 de filmări cu tot felul de talente din România. Avem 20 de jurați, vom aveam un singur câștigător și cu ăla vreau să fac turul televiziunilor din România. Vreau să lansez pe cineva! Preselecțiile se desfășoară până pe 31 ianuarie”, a dezvăluit Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu despre facturile imense de la școala de muzică: „Încerc să mă războiesc cu furnizorii.”

Mihai Trăistariu, fost finalist la Eurovision 2006 cu piesa „Tornero” [Sursa foto: Facebook]

În urmă cu doi ani de zile, Trăistariu a reușit să găsească un sediu permanent pentru elevii școlii lui de muzică. A făcut un împrumut ca să scape de chirie, doar că pandemia și liberalizarea prețurilor la utilități i-au dat complet socotelile peste cap.

„Am școala de 8 ani de zile în Constanța. A mers bine, doar că eram în chirie și nu câștigam mulți bani. În 2019 am făcut împrumut la bancă și mi-am cumpărat un sediu. A mers bine o vreme și facturile n-au fost o povară iarna trecută. Pentru decembrie, anul acesta, mi-a venit o factură uriașă de aproape 2.400 de lei, o sumă de trei ori mai mare decât iarna trecută. Asta m-a îngenuncheat! Profitul nu este mare la o școală de muzică. În mod normal rămâneam cu 1.000 de euro profit, dar dacă gazul și curentul mi-i iau și pe ăștia, atunci sunt pe minus. Încerc să mă războiesc cu furnizorii”, a adăugat Mihai Trăistariu pentru WOWbiz.ro.

