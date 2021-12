EXCLUSIV! Monica Anghel vorbește despre „Show în târgul de Crăciun” și despre cum și-a schimbat viața! „După ce m-am operat pe coloană, a trebuit să schimb un pic stilul de a face sport!”

In articol:

Monica Anghel a fost invitata lui Ciprian Bolan în platoul WOWbiz.ro, unde a vorbit în exclusivitate despre cum și-a revenit în urma celui mai greu episod din viața ei și despre surprizele pe care ea și trupa de comedie a lui Toni Grecu le-au pregătit pentru show-urile de Crăciun și Revelion.

Monica Anghel: „Râsul este cea mai bună terapie în orice situație!”

Monia Anghel în „Show în târgul de Crăciun” [Sursa foto: Captură KANAL D]

Actrița și cântăreața, care va face show împreună cu trupa lui Toni Grecu de Crăciun și Anul Nou, s-a bucurat să fie din nou alături de colegii ei pe scenă. Acum, mai mult ca niciodată, Monica Anghel crede că a venit vremea să uităm de vremurile grele prin care trece omenirea și că ar trebui să face un „tratament” pe bază de comedie.

„E momentul să mai râdem! Să râdem și de noi, să râdem și de alții și să ne distrăm, până la urmă. Din punctul meu de vedere, despre asta trebuie să fie viața. A te distra, a te bucura, a râde, pentru că râsul este cea mai bună terapie în orice situație.”

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Când a venit vorba despre cel mai haios moment din timpul filmărilor, muzica a fost cea care i-a dat bătăi de cap Monicăi Anghel.

”Toni a avut minunata idee să facem un cântec care acum este în topuri, „Două perechi de ochelari de soare, și mi-a fost îngrozitor de greu când l-am înregistrat pentru că nu sunt obișnuită să cânt genul acesta muzical dar, până la urmă, a ieșit.

Versurile sunt extraordinar de haioase!”

Citeste si: „Show în Târgul de Crăciun”, o seară magică, plină de umor, la Kanal D!

Monica Anghel: „Am avut o pareză de 98% la piciorul drept.”

Monica Anghel iubește echitația [Sursa foto: Facebook: Monica Anghel]

Monica Anghel a trecut printr-un șoc în urmă cu mai bine de patru ani, când a fost nevoită să meargă de urgență la spital din cauza durerilor la coloană.

După intervenție, a urmat o recuperare grea și îndelungată, care nu i-a mai permis să facă sport așa cum obișnuia înainte.

„Într-adevăr, m-am apucat destul de târziu de sport, foarte târziu de sport, și m-am apucat, întâi și întâi, de arte marțiale, de aikido, pentru că mi-a plăcut foarte mult sportul ăsta. Mergând la un antrenament de-al fratelui meu, mi-a plăcut extraordinar de mult sportul acesta. Și echitația îmi place foarte mult.”

„După ce m-am operat pe coloană, a trebuit să schimb un pic stilul de a face sport. (…) Din nefericire, atunci când am avut probleme cu coloana și m-am operat de urgență, am avut o pareză de 98% pe piciorul drept. Și nu vreau să mai ajung la așa ceva!”

„Recuperarea a durat un an și trei luni, și am avut un program de slăbit foarte sănătos, în care am avut la dispoziție nutriționist, fizioterapeut, kinetoterapeut și psiholog, care mi-a dat niște <<cârliguțe>> din acestea de care să mă agăț când era s-o iau razna”, a declarat Monica Anghel în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Monica Anghel, tu ești?? Apariție spectaculoasă a celebrei artiste, la cumpărături! La ce freză are și cât a slăbit, o confunzi ușor cu o puștoaică! VIDEO EXCLUSIV

Distribuie pe: