EXCLUSIV / Nicos de la Puterea Dragostei era prieten cu Bafto, victima de pe trotinetă! Ce spune despre accidentul tragic: „Acest motociclist trebuie să plătească”

Nicos, fostul concurent de la Puterea Dragostei, trece printr-o perioadă foarte grea.

Bunul său prieten Bafto a murit la spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier miercuri, 4 iulie, în jurul orei 18:30. Bârbatul, în vârstă de 39 de ani, mergea cu trotineta pe carosabil, însă s-a dezechilibrat și a căzut pe contrasent, unde a fost lovit din plin de un autoturism care mergea regulamentar.

Se pare că înainte să cadă a fost implicat într-un scandal în trafic. Un motociclist, în vârstă de 52 de ani, l-ar fi șicanat pe Bafto. Potrivit primelor informații, agresorul ar fi aruncat cu casca de protecție în victimă, care ar fi căzut de pe trotinetă din acest motiv. Salvatorii au ajuns imediatt la fața locului și l-au transportat la cea mai apropiată unitate medicală, însă, din nefericire, organismul său a cedat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și i-au declarat decesul.

Familia și pritenii sunt în stare de șoc și aproape că nu le vină să creadă cele întâmplate. Nicos de la Puterea Dragostei îl cunoștea foarte bine pe Bafto, cei doi au fost protagoniștii mai multor videoclipuri amuzante și virale pe internet. Iată cum a primit Nicos vestea că prietenul său nu mai este și ce spune despre cum era el ca persoană!

Nicos de la Puterea Dragostei, la un pas să facă accident, după ce a aflat că prietenul său a murit. Este determinat să-i facă dreptate

Fostul concurent de la Puterea Dragostei era la volan când a aflat vestea tragică. A tras mașina pe banda de urgențe pentru a nu face vreun accident din cauza șocului. Câteva minute a stat doar și a privit în gol telefonul mobil neștiind cum să reacționeze.

După ce și-a venit în fire, tânărul și-a stabilit un scop clar. Va merge până în pânzele albe pentru a face lumină în acest caz și își dorește ca cel care se face vinovat moartea prietenului său să plătească cu vârf și îndesat.

„Era sa fac si eu accident. Mie nu mi-a venit sa cred. M-am oprit pe banda de urgenta si ma uitam la telefon. Tata m-a anuntat.

Ceea ce mi se pare foarte interesat, in pozele articolelor il vad si pe motociclist si daca nu ma insel vad ceva inscriptii pe spatele lui. Din ce am mai vazut pe interet, cand ai inscriptii pe vesta insemna ca faci parte dintr-un grup care fac diverse chestii. Eu chiar insist, chiar vreau sa-l deconspir pe motociclist. Sa stiti ca si eu am patit foarte des să fiu claxoanat, injurat sau amenintat în trafic. Sunt foarte multi soferi agresivi in aceasta tara. (...) Acest motociclist trebuie sa plateasca pentru aceasta momeala spre moarte pe care i-a intins-o prietenului meu”, a declarat Nicos în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cum și-l amintește pe Bafto, tânărul de pe trotinetă care a murit tragic

Nicos spune că prietenul său nu a făcut niciodată rău nimenui, ci din contră, ii placea să-i facă pe cei din jurul său să râdă cu hohote. Alături de Bafto, Nicos a filmat mai multe clipuri care s-au bucurat de multă popularitate în mediul online.

„Era o persoana vulcanica, dar n-am auzit sa fi facut un rau cuiva. In caz contrar, daca ar fi facut, politia se sesiza. Era cumintel, se plimba cu trotineta prin parc, statea cu pisica afara, cu mine si tata la bloc.

Il cunoaste multa lume pentru ca am facut ceva clipuri cu el, era o fire foarte amuzanta. Spre exemplu, am un clip pe Youtube cand eu si el i-am facut o farsă tatălui meu si i-am decorat toata masina si am strans foarte multe vizualizari. Mai am clipuri pe Tiktok cu 5-6 mii de vizualizari. Ii placea sa faca lumea sa rada”, a mai spus acesta în emisiunea online moderată de Cornelia Ionescu.

Bafto avea si o latura sensibila și empativa cu ființele neajutorate. Nicos a povestit că prietenul său salvase două pisicuțe de pe stradă. La una dintre ele a alertat toate autoritățile pentru a o scoate de la motorul unui autoturism.

„Avea două pisici salvare de pe strada, una mare și una mica. In spatele blocului s-a blocat aceasta pisicuta intr-un motor de masina si nu mai putea sa iasa si nici sa se bage sub autoturism si sa o scoata. El nu a renuntat pana nu a chemat politia, pompierii,salvarea. Este un om sensbil si pot spune ca nu il vad sa faca vreun rau”, a dezvăluit spus Nicos.

Nicos de la Puterea Dragostei va lipsi de la înmormântarea prietenului său

Fostul concurent de la Puterea Dragostei nu va putea participa la înmormântarea prietenului său deoarece nu este în țară, dar se va întoarce luni, iar cu prima ocazie îi va aduce un ultim omagiu prietenului său. Trupul neînsuflețit al lui Bafto este depus la Biserica Panselelor din Sectorul 4 al Capitalei și va fi înmormântat în cimitirul Bolintin Vale.

„Am pus la povestea mea aceasta chestie (n.r. stirea despre accidentul in care Bafto a murit) si sunt foarte multi care il cunosc si nu le vine sa creadă. O să ne strangem mai multi prieteni si o sa mergem la el la mormânt”, a încheiat fostul concurent de la Puterea Dragostei.