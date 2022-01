EXCLUSIV! Oana Mizil, primele declarații după ce Marian Vanghelie a fost ridicat de DNA! Ce au confiscat anchetatorii la percheziții: "S-a căutat în toata casa, ne-am speriat!"

In articol:

Marian Vanghelie a fost ridicat de DNA și dus la audieri! În casa politicianului au avut loc percheziții, iar anchetatorii au ridicat câteva obiecte.

Oana Mizil, primele declarații după ce Marian Vanghelie a fost dus la audieri

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Oana Mizil a povestit cum s-au petrecut lucrurile.

Oana Mizil și Marian Vanghelie împreună cu fetița lor, Maria [Sursa foto: Facebook: Oana Niculescu-Mizil]

Oana Mizil a povestit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că nu știe de ce a fost ridicat Marian Vanghelie, însă anchetatorii i-au percheziționat toată casa.

„Ne-au luat prin surprindere! Cât a fost percheziția în casă, eu am rămas cu fetița într-o cameră, ca să nu vadă fetița aceste lucruri. Cred că e a doua oară când se întâmplă asta în decurs de un an de zile. Ne-am speriat pentru ea! Nu știu motivul pentru care a fost luat. S-a căutat în toată casa. Cei de la DNA au avut foarte mult bun-simț și le mulțumesc pentru acest lucru! Deci se poate și să trăim într-o societate civilizată! Știu că este un dosar deschis de acum un an de zile.”,

a declarat Oana Mizil în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Marian Vanghelie, scandal în fața Curții de Apel București! Fostul edil a înjurat și a scuipat un protestatar

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

În timpul perchezițiilor, Oana Mizil era în casă alături de fetiță și a avut grijă de ea în timp ce anhetatorii au căutat dovezi.

„Eu cred că s-a terminat cu spectacolul cătușelor și sper să se termine, pentru că se poate! Cei care au venit au fost foarte ok, au ținut cont că avem un copil în casă, deci n-au mai spart ușa. Ne-au sunat înainte să intre în curte. Nu s-a luat absolut nimic de la noi din casă, în afară de trei rame de fotografii, rame pe care eu le am dintr-o altă căsătorie.

Nu s-a luat absolut niciun document.", ne-a mai povestit Oana Mizil.

Citeste si: Marian Vanghelie reacționează după ce a aflat că trebuie să-i plătească 80.000 de euro pentru calomnie! Fostul primar, hotărât să câștige războiul cu ex-premierul României! EXCLUSIV

Oana Mizil: "Marian se pregătea să prezinte niște dovezi cutremurătoare"

Marian Vanghelie și soția lui, Oana Mizil [Sursa foto: Facebook: Oana Niculescu-Mizil]

Citeste si: EXCLUSIV! Marea împăcare dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil, după presupusa bătaie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de restricție emis pe numele fostului primar

„Suntem oameni puternici. Și Maria, și eu. Transmit doar atât: nu mor caii când vor câinii! Ne luptăm în continuare pentru dreptate în această țară, și soțul meu, și eu. Dacă va fi reținut acolo, eu mă voi lupta pentru ceea ce cred pentru ceea ce credem noi!”, a mai spus Oana Mizil.

Marian Vanghelie nu se teme de închisoare

Marian Vanghelie a declarat că a avut 8 dosare penale în decurs de 15 ani și nu se teme de închisoare. Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D, politicianul a fost întrebat dacă este pregătit să meargă la închisoare.

Citeste si: Ce a făcut Marian Vanghelie în arest! ”Dacă vreți să mă bateți, băteți-mă” Dezvăluiri în premieră VIDEO

"Sunt pregătit pentru orice. Îmi e frică doar de Dumnezeu. Nu am plecat din țară, pentru că eu cred că dacă vreau să fac ceva pengtru această țară n-am decât să mă bat, să dovedesc, să câștig și după să o iau de la zero. Cum să stau ca un fugărit? Asta nu este viață!(...) Uitați-vă la mine, mi-au schimbat cinci judecători, sunt la al șaselea judecător. Nu că au schimbat, au plecat oamenii să nu mă judece, că nu au vrut să mă condamne. Este un lucru care îmi dă încredere în felul meu. Speach-urile mele din fața justiției, cum le spun și cu umilință și cu putere, i-au făcut să se uite bine la dosar. Eu știu că judecătorii nu au timp să citească toate dosarele, dar sunt sigur că pe al meu din ambiție l-au citit.", a declarat Marian Vanghelie în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Distribuie pe: