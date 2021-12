EXCLUSIV! Oana și Viorel Lis, probleme după infectarea cu covid! Prin ce trec în prag de sărbători? “Nu te zgârcești în fața morții”

In articol:

Oana și Viorel Lis sunt unul dintre cel mai longeviv și mediatizat cuplu al showbiz-ului românesc. De curând, au fost infectați cu virusul Covid-19, iar după multe tratamente, au reușit să se vindece și să se bucure de venirea sărbătorilor.

Oana și Viorel Lis au rămas cu probleme după infectarea cu covid

Oana a oferit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, un interviu în care vorbește despre cât de grea a fost această perioadă și prin ce chinuri a trecut.

Oana mărturisește că a fost o perioadă foarte grea, iar lupta cu virusul nu a fost deloc ușoară. Însă, cea mai grea parte a fost îngrijirea lui Viorel, care a prezentat foarte multe complicații. Oana Lis ne-a povestit cum a fost întreaga sitiuație și cât de costisitor a fost tratamentul.

“Viorel are diferite stări, oricum avea o stare de sănătate mai precară și bineînțeles că l-a afectat covidul ca orice boală prin care trecem și ca orice traumă asupra organismului. Eu sunt alături de el, îl ajut, încerc să vorbesc cu cât mai mulți medici să aflu cât mai multe păreri, sunt în grupuri de Facebook cu persoane care au mai avut covid și văd ce au mai făcut ele și acum e perioada în care îi dau tot felul de suplimente pentru plămâni, pentru energie, pentru recuperare. Sunt cheltuieli foarte mari pentru că de la stat ai voie doar 7 pastile compensate, iar suplimentele nu sunt băgate în asta. Într-o zi am fost la farmacie și am luat suplimente de 700 de lei. Dar banii nu contează, nu te zgârcești în fața morții și mă bucur că am trecut și peste asta cu bine.”, a declarat Oana Lis.

Citeste si: Marina Almășan a observat un detaliu dureros la căpătâiul lui Victor Socaciu! Ce a văzut îi va rămâne mereu întipărit în minte: „Mi s-a strâns inima!"- bzi.ro

După atâtea eforturi, stres și supărare, soții Lis au rămas cu afecțiuni, de care încă încearcă să scape. La vindecarea lor, cel mai mult a contribuit Oana, care s-a documentat foarte bine despre această boală și l-a ajutat și pe Viorel, aflat într-o stare de sănătate mai gravă, să treacă mai ușor prin

această perioadă.

“Covidul a lăsat urme, nu exagerez când spun că viața este înainte de covid și după, inclusiv felul de a gândi, felul de a vedea lucrurile s-a schimbat. Acum îmi face mai mult plăcere să stau acasă, nu stau din obligație, ci pentru că îmi place. Și eu rămăsesem în primele două săptămâni cu o stare de sensibilitate, îmi venea să plâng, era șocul acela post-traumatic, ar acum sunt mult mai bine, eu și lucrez cu mine, fac dezvoltare personală, am colegi cu care vorbec, mă susțin, am învățat diferite tehnici de meditație, cu care să pot să mă calmez. Se cunoaște dezvolatrea personală și o recomand tuturor, chiar dacă unii o iau în râs este extraordinară, mai ales în perioada în care trăim.”, a mai spus Oana, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Oana Lis, planuri mărețe pentru anul 2022

Anul 2021 e pe cale să se încheie, un nou început apropiindu-se cu pași repezi. Oana Lis este o persoană foarte activă și pasionată de orice domeniu are legătură cu oamenii și sănătatea acestora. Vedeta ne-a dezvăluit ce planuri așteaptă să își îndeplinească o dată cu venirea lui 2022.

“Vreau să lansez un curs de gestionare a atacurilor de panică pentru că și eu am trecut prin asta și văd că multe persoane trec și există rezolvare, nu trebuie să stăm așa ani de zile. Trebuie să avem încredere în cei de lângă noi, cafe au trecut prin așa ceva și ne pot ajuta și vreau să ajut oameni pe partea asta de anxietate. În rest să mă bucur de fiecare zi, să mă bucur de ceea ce am, de viața mea, nu am planuri mărețe și nu am nici așteptări foarte mari. Mi se pare foarte bine, mai ales în perioada asta, să te bucuri de prezent. Este mult mai ok să nu ai așteptări, dorințe etc.. Dorințele pe care le ai ți le poți îndeplini tu sau nu. Așteptările nu fac decât să aștepți de la o entitate pe care nu o poți controla, de la anul 2022, de la oamenii care își văd de viața lor. Le poți avea doar de la tine personal. Oamenii trebuie să îș scimbe puțin mentalitatea și vor fi foarte fericiți și mai bine cu viața lor prin asumare.”, a mărturisit Oana Lis.

Distribuie pe: