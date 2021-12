Raluca Dumitru, revelion romantic departe de țară, alături de iubitul ei! Unde pleacă vedeta show-ului ”Bravo, ai stil!”! EXCLUSIV

In articol:

Frumoasa Raluca Dumitru va profita de sărbătorile de iarnă pentru a-și încărca bateriile ”consumate” în timpul unui an care s-a dovedit extrem de solicitant. Ea spune că va încerca să se bucure de cele câteva zile libere pentru a fi aproape de cei dragi, pe care i-a cam neglijat în ultima perioadă.

”De Crăciun mi-am propus să petrec în familie, alături de părinți și iubitul meu. Probabil că vom face o masă, ne vom relaxa și vom deschide cadouri. Nu am făcut nici o listă pentru Moș Crăciun, cred că cel mai important lucru este să fiu lângă cei dragi”, a declarat Raluca Dumitru pentru WOWbiz.ro.

Raluca Dumitru merge cu iubitul în Egipt

Noaptea dintre ani o va prinde pe frumoasa brunetă destul de departe de țară, adică în Egipt. Ea va pleca împreună cu iubitul ei într-o binemeritată vacanță de care nu a mai avut parte de multă vreme.

Citeste si: Raluca Dumitru nu vrea să mai audă de Viviana Sposub! Vedeta a ieșit în oraș cu concurentele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, cu care a avut discuții contradictorii

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

”O să ne petrecem Revelionul în Egipt. Am închiriat o cameră la un hotel de 5 stele și sper să avem parte de liniște și vreme bună. Din păcate, nu cred că voi putea face plajă, probabil că vor fi în jur de 20 de grade, dar măcar mă voi odihni. Din păcate, nu am planificat vacanța din timp, ne-am trezit în ultimul moment și nu am găsit o ofertă bună pentru o țară mai călduroasă. Dar sunt convinsă că va fi bine”, ne-a mai declarat Raluca Dumitru.

Citeste si: Raluca Dumitru a rămas uimită atunci când a auzit că Viviana Sposub a nominalizat-o spre eliminare: ”Dacă am renunțat la alianță, nu înseamnă că am renunțat la promisiuni”

”Bravo, ai stil! nu e o emisiune ușoară”

Pentru Raluca, anul 2021 a fost unul plin de realizări profesionale, însă și unul extrem de greu. După câteva luni petrecute în Republica Dominicană, ea a intrat la bătălia divelor din show-ul ”Bravo, ai stil!”, despre care spune că este unul foarte solicitant.

Raluca Dumitru, vedeta show-ului ”Bravo, ai stil!”

”Nu știu cât se vede la televizor, însă în spatele aparițiilor glamuroase din studio sunt zeci de ore de pregătiri și foarte multe filmări. Nu este o emisiune ușoară, iar asta poate să vă confirme orice concurentă care a trecut pe aici”, a mai declarat Raluca Dumitru.

Distribuie pe: