EXCLUSIV / Philip a spus totul despre relația cu Iasmina Halas! "Dacă intra în casă poate eram cu ea împreună!"

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a povestit totul în direct, în platoul Wowbiz.ro, despre relația dintre el și Iasmina Halas. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, acolo unde au și conversat mult timp. Iasmina urma să intre în casa Puterea Dragostei în sezonul 2, pentru Philip, însă dulterior nu și-a mai dorit acest lucru.

Iasmina pășit pragul competiției abia acum, în sezonul 4, fapt care l-a uimit pe Philip: "Am rămas surprins când a intrat la Puterea Dragostei. Ea trebuia să intre când a intrat și Berna."

Conform declarațiilor tânărului, în timp ce în casă forma un cuplu cu Ligi, acesta vorbea și cu Berna, Daiana și Iasmina. Dintre acestea, în competiție au intrat doar Daiana și Berna, formând un cuplu cu cea din urmă.

Philip: "Am fost pastila inimii ei"

Deși nu s-au întâlnit față în față, Philip afirmă că i-a plăcut foarte mult de Iasmina și a luat în calcul o relație cu aceasta.

Tânărul povestește cum vorbeau ore întregi și cât de bine se simțea în compania ei.

"Cu Iasmina chiar m-am înțeles bine, m-a ajutat și în emisiune, chiar mi-a plăcut de ea. A fost o fată de nota 10 la capitolul ăsta.

Dacă intra în casă poate eram cu ea împreună! Mereu când veneam din emisiune, când ajungeam acasă, mereu vorbeam cu ea 2-3 ore în continuu, chiar îmi plăcea de ea. Până în momentul de față a avut iubiți care nu au fost genul ei! Și-a ales genul de bărbat bombardier cu care nu faci casă. Ea e o fată frumoasă, are zâmbetul ăla frumos, dar nu a stat ea cu cine trebuie, unde trebuie.Și pentru asta îmi pare rău de ea."

Fostul concurent a mai dezvăluit că la vremea aceea, Iasmina avea multe probleme în viața ei, însă acesta i-a fost alături și a așteptat cu ardoare să intre în casă pentru el. Regretă că nu s-a întâmplat acest lucru, dar se gândește să facă el acest pas și anume să intre în competiție să lupte pentru inima blondinei.

"Cu Iasmina Halas nu m-am văzut față în față, nu ne-am văzut fizic, dar am vorbit foarte mult pe telefon, video. Mi-a dat follow și de acolo am început să vorbim. A avut multe bătăi pe cap în perioada aceea, eu am fost pastila inimii ei. Am făcut-o să râdă, să zâmbească, să se simtă bine cât vorbea cu mine. Singurul regret e că dacă venea în emisiune, poate era bine acum cu ea sau poate mă duc eu acolo, la Puterea Dragostei."

În prezent, Philip Albu este un bărbat singur, liber și care se bucură de anii tinereții. Acesta a fost într-o relație cu Berna mult timp, însă cuplul nu a rezistat și s-au despărțit. Chiar dacă aceasta l-a căutat zilele trecute pentru a se împăca, tânărul nu a putut trece peste cele întâmplate între ei și comsideră că nu mai există cale de întoarcere în trecut.