EXCLUSIV! Proaspăt întoarsă din America, Andreea Antonescu povestește cum e pandemia acolo! E diferit față de România! "Nu se rezumă la trei doze de vaccin"

Andreea Antonescu reprezintă un nume mare din industria muzicală românească, proiectul care a consacrat-o fiind trupa "Andre". Colaborarea cu Andreea Bălan a avut un succes atât de mare în anii 2000, încât au decis să reia proiectul după 20 de ani.

Andreea Antonescu, despre pandemia în State

Vedeta este adesea un subiect regăsit în presă datorită notorietății și poveștii de viață fascinante.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu a făcut un obicei de a se plimba din România în America și invers. Stând acolo mult timp, vedeta cunoaște locul, oamenii, situațiile și poate vorbi oricând despre ceea ce se petrece acolo. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, Andreea Antnescu ne-a dezvăluit cum se desfășoară pandemia la americani, față de cea din România.

"Sunt mult mai relaxați în State. Cu toate că numărul cazurilor, în momentul în care eu eram acolo, era unul foarte mare, lucrurile erau un pic mai relaxate. De exemplu, în momenul în care intram în mall-uri, nu se cerea vaccinul. Într-adevăr se purtau măștile. În spațiile deschise, erau la latitudinea oamenior, ca și în România. Pe de altă parte, în momentul în care intrai în restaurant, dacă voiai să iei masa sau să bei ceva în incinta localului respectiv, atunci da, trebuia să prezinți un vaccin.", a declarat Andreea Antonescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Andreea Antonescu: "99,99% dintre americani sunt vaccinați"

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Deși situația este mai gravă, se pare că locuitorii statelor sunt mult mai relaxați decât noi, românii. Andreea susține că se aplică aceleași reguli, însă, într-o formă mai ușoară, asta pentru că aproape toată populația este vaccinată.

Și în ceea în ce privește vaccinul, lucrurile sunt puțin diferite.

"Pe de altă parte, ce am observat, pentru că am stat de vorbă cu mulți oameni, am vrut și eu să știu părerea fiecăruia, că 99,99% dintre ei sunt vaccinați. Discutând cu persoane care lucrează în spitale, cadre medicale, mi-au spus că mai au încă o doză de vaccin, care se administrează persoanelor care suferă și de alte boli. Practic, nu se rezumă la cele trei doze de vaccin pe care le avem noi în România.", a mărturisit Andreea Antonescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.