EXCLUSIV Ramona de la Puterea Dragostei, adevărul despre relația cu Livian: ”De câte ori ieșeam afară, ne întâlneam”

Ramona, fosta concurentă a sezonului doi Puterea Dragostei, a făcut dezvăluiri despre relația ei cu Livian. Încă de pe vremea când se aflau în competiția fenomen de la Kanal D, cei doi au avut o atracție unul față de celălalt.

Se tachinau în fiecare ediție, glumeau și făceau tot felul de jocuri, semn că este ceva mai mult între ei decât o amiciție. Sau cel puțin așa credeau fanii competiției Puterea Dragostei.

Acum, Ramona, foarte hotărâtă, a dat cărțile pe față în platoul WoWbiz și a vorbit despre povestea ei cu Livian, câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei. Tânăra mămică spune că cei doi se întâlneau în afara emisiunii, atunci când nu erau filmați, însă nu s-a gândit la o relație cu el.

” Eu am vorbit foarte mult cu Livian și vorbeam…în emisiune. De câte ori ieșeam afară, ne întâlneam. Nu am cerut să am o relație cu el, pur si simplu, vorbeam…vorbeam foarte mult, am adus și mesajele ăn emisiune, că majoritatea oamenilor mă criticau..

El mi-a zis: ”eu nu mai am o relație”. Ei doi nu mai aveau o relație, ei nu mai erau împreună. El era un bărbat singur până la urmă. Dacă avea o relație, niciodată nu as fi făcut asta, am si spus. Aș fi vrut să fac mult mai mult, dar din cauza ei nu am făcut. Am respectat-o pe ea. Merita să am o relație cu Livian (dacă nu era Bianca). E un băiat minunat”, a spus Ramona despre Livian.

Ramona de la Puterea Dragostei, relație cu Jador?!

Fosta concurentă a sezonului doi spune că l-a plăcut pe Jador și că a ținut legătura cu el, după ce a părăsit competiția fenomen de la Kanal D.

Cei doi nu au avut o relație pentru că Ella era oarecum la mijloc.

„ Sunt sinceră. Jador, pentru că e de al meu. Am vorbit cu el, dupa ce am iesit din emisiune. I-a scris dupa emisiune. Nu vreau sa spun mai multe, pentru că și el e genul căruia îi place să vorbească cu tine deschis, dar să fie doar între voi doi, să nu știe alte persoane. Avea numărul meu, pentru că a vorbit Ella de câteva ori cu el de pe telefonul ei. Ne-am întâlnit ca și prieteni, pentru că a fost Ella la mijloc”, a povestit Ramona, în exclusivitate pentru WoWbiz.

Ramona de la Puterea Dragostei, despre Nikolas Sax

Încă de pe vremea când Ramona se afla în casa Puterea Dragostei, blondina ținea legătura cu Nikolas Sax. Cei doi au încercat să se cunoască și-n afara competiției, însă nu au format un cuplu.

” Haideți să vă spun adevărul. Într-adevăr m-am întâlnit cu Nikolas Sax când am ieșit din casă. Eu am avut un iubit și nu am prea ținut legătura cu el, iar după ce am ieșit din casă a început să mă caute. El a aflat că sunt cu Nikolas afară. În fine. S-a terminat, eu am plecat, eram cu Ella. Am plecat, iar acest băiat a început să îl caute pe Nikolas. S-au întâlnit și de atunci s-a terminat tot între mine și Nikolas. Adică nici nu am apucat să ne cunoaștem bine”, a mai spus Ramona de la Puterea Dragostei, despre Nikolas Sax.