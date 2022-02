EXCLUSIV! Rică Răducanu vrea să evadeze din singurătatea pandemiei: „Când sunt singur acasă, mă copleșesc tot felul de gânduri rele”

In articol:

Ultimii doi ani au însemnat unul dintre cele mai dificile episoade din viața lui Rică Răducanu. El și soția acestuia s-au luptat cu COVID-19 și au trecut prin clipe dramatice când unul dintre pavilioanele Institutului „Matei Balș”, în care erau internați și cei doi, a ars la începutul

anului trecut.

Rică Răducanu a jucat 10 ani la Rapid București și a fost om de bază în calificarea naționalei României la Cupa Mondială din 1970. Fostul mare portar, care și-a trăit cei mai buni ani în uralele publicului, se gândește cu dor la vremurile în care oamenii se puteau bucura împreună, atât pe teren, cât și în afara lui.

„În viața mea, mi-a plăcut să stau cu lumea. Așa am avut un noroc în viață, că am jucat fotbal pe stadioane de 100.000, am prins și 180.000 la Rio, pe Maracana...Eu sunt învățat să merg dimineața la teren, după dă-i, dă-i, pe urmă plecam cu băieții la o bere și, seara, nevastă-mea îmi zicea: <<Ce, mă, ai venit la hotel?>> Acum, în pandemie, ți-e și frică! Nu mai știi precis care e treaba. Eu am trecut prin boală, dar nu a fost chiar atât de periculos”, a mărturisit Rică Răducanu într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Rică Răducanu regretă enorm că a pierdut legătura cu o parte dintre apropiați în ultimii doi ani. Gândul că aceștia ar fi putut păți ceva îl frământă și i-a prăbușit moralul în ultimii doi ani.

„Mi-e frică să le mai dau telefon! Mulți nu răspund și mi-e teamă că au murit...Am voință! Am jucat și am tras de mine cât am putut, dar nu am moral când vine vorba de astfel de lucruri. Când sunt singur acasă, mă copleșesc tot felul de gânduri rele. Nevastă-mea e mai tare decât mine”, a mai spup Rică Răducanu.

Rică Răducanu visează la finalul pandemiei: „Vreau petrecere cu lăutari”

2021 a început cum nu se putea mai rău pentru Rică Răducanu. Fostul fotbalist și soția lui au fost internați la „Matei Balș” cu COVID-19 și au scăpat cu viață din incendiul care a omorât 20 de pacienți din Pavilionul 5.

„Când a fost incediu la Balș, eu n-am pățit nimic. Am sărit pe geam de la etajul 1. Pentru nevastă-mea a fost mult mai rău. Ea abia merge acum și a fost afectată rău de COVID-19, a avut probleme cu plămânii. N-a vrut să stea în același salon cu mine, că și așa a zis că mă vede în fiecare zi, așa că a stat la etajul 2 când a ars secția. Altfel nu ar fi avut cum să sară”, a declarat Rică Răducanu pentru WOWbiz.ro.

Cel poreclit „Tamango” abia așteaptă să lase în urmă o perioadă neagră din viața lui și promite că va petrece în mare stil la finalul pandemiei.

„Aș vrea să fac, pe 10 mai, de ziua mea, o petrecere cu lăutari la mine în curte. Să deschid sezonul. Să chem toți prietenii, să mai uităm de supărări și să ne aducem aminte de vremurile bune. Bătrânețea e grea, dar sufletul e tânăr și aș vrea ca lumea să fie fericită!”, a spus mai optimist Rică Răducanu, în interviul exclusiv pentru WOWbiz.ro.