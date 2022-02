EXCLUSIV. ”România mea”, printre piesele calificate în marea finală Eurovision România 2022! Ce spune Diana Bucsa despre această performanță: ”Cei mai buni să câștige”

In articol:

Diana Bucsa a vorbit pentru WOWbiz.ro despre Eurovision România 2022, concursul muzical în a căruia Mare Finală s-a calificat împreună cu Cream și Minodora. Piesa ”România mea” a trecut în ultima etapă a Selecției Naționale, fiind singura melodie patriotică din Marea Finală. Diana Bucsă ne-a vorbit despre emoțiile pe care ea și colegele ei de scenă le-au trăit atunci când au auzit că ”România mea” are o șansă să fie cântată pe scena

cea mare de la Torino.

”Sentimentul este unul extraordinar, mai ales pentru că este vorba de un trio, este o experiență nouă, pentru mine ca artist să cânt alături de două soliste pe care eu le respect, le iubesc, ulterior prin prisma faptului că le-am cunoscut mai îndeaproape. Cred că toată lumea este încântată și surprinsă de acest trio extraordinar, care a fost până la urmă alegerea lui Costi și cred că a făcut o treabă foarte bună. Este o competiție la nivel internațional și oricine ar fi mai mult decât fericit să se afișeze într-o competiție atât de importantă. Eurovisionul nu este, până la urmă, un concurs la care se ajunge foarte ușor”, a spus Diana Bucsa, pentru WOWbiz.

Diana Bucsa, despre ”România mea”

Cunoscuta artistă ne-a dezvăluit că piesa este foarte iubită de publicul din România, dar și de românii plecați peste hotare. De altfel, ”România mea” a ocupat o bună perioadă locul 1 în trendingul românesc, având un impact surprinzător și la nivel internațional: locul 8!

”Cred că melodia noastră este atât de iubită numai pentru că are cuvântul România și cu asta am spus tot. Nu pot să spun că nu am fi foarte fericite de a avea această performanță. Este un lucru minunat și dacă ar fi așa, ar fi sută la sută voia juriului și a publicului. Eu consider că cei care sunt mai buni, ar trebui să câștige pentru că este o responsabilitate mare, să ajungi să reprezinți România. Cei mai buni, cu siguranță, știu că sunt niște așteptări foarte mari din partea românilor și diaspora dacă ar vota, ar fi minunat.

Melodia a fost foarte bine primită și s-a situat pe locul 1 în trending și de altfel, și la nivel internațional, pe locul 8. Nu pot să spun că ne-am așteptat să mergem în Marea Finală, dar eram cu sufletul la gură și am retrăit, din punctul meu de vedere, acel moment de nedescris, de adrenalină”, ne-a mai spus Diana Bucsa.