EXCLUSIV! Simona Braboveanu, dezvăluiri bombă despre relația cu Jador și Culiță Sterp: „Am fost îndrăgostită...”

Simona Braboveanu nu și-a ascuns sentimentele când a venit vorba despre băieții de la Puterea dragstei pe care i-a plăcut. Frumoasa șatenă a recunoscut că îi este foarte dor de Jador, care se află în aceste momente la Survivor România. Chiar dacă s-au sărutat de câteva ori, între cei doi nu a fost nimic mai mult decât o prietenie.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a mărturisit că îl susține atât pe el, cât și pe Culiță Sterp, să ajungă cât mai departe în competiție.

„Jadoricu meu. Îmi e foarte, foarte dor de el. De două ori sau de trei ori (n.r.- s-a pupat cu Jador) S-a întâmplat, pur și simplu, să ne pupăm, dar nu am avut relație. Mă uit la Survivor, îl și votez. Mi se pare cel mai bun. El și Culiță. Practic eu l-am plăcut pe Culiță, dar pe parcurs mi s-a dus dragostea, iar Jador este prietenul meu”, a declarat Simona Braboveanu, în exclusivitate pentru WOWBIZ.

Simona Braboveanu, despre relația cu Jador [Sursa foto: Captura Video]

Simona Braboveanu, dragoste neîmplinită alături de Culiță Sterp

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a mărturisit că a simțit că a fost dragoste la prima vedere atunci când l-a întâlnit pe Culiță Sterp. Simona Braboveanu a declarat că încă țin legătura ca prieteni și se susțin reciproc. Șatena i-a transmis și un mesaj mamei Geta, a cărei zi de naștere a fost de curând.

„Pot să spun că am fost îndrăgostită de el (n.r- de Culiță). A fost dragoste la prima vedere. A intrat în casă și când a zâmbit... Mamă, m-am topit. Mi-am dat seama că o să ajung să țin la el, pentru că mă cunosc, dar nu a fost să fie. El a plecat, a ales să muncească, dar l-am înțeles și nu am continuat, pentru că știam că e gagicar. Am păstrat legătura, am filmat și un clip, dar atât. Îmi place caracterul lui, este foarte dulce. Fizic nu este genul meu, dar m-a atras. Fosta mea soacră, la mulți ani. Eu așa îi spuneam, mama soacră (n.r- Mamei Geta)”, a adăugat Simona Braboveanu.

Simona Braboveanu a recunoscut că a fost îndrăgostită de Culiță Sterp[Sursa foto: Captura Video]